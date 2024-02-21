Зброя проти бананів: росія запровадила ембарго на фрукти і уряд Еквадору передумав передавати Україні озброєння

Еквадор, де мафія влаштувала збройний заколот, не замінить «російський брухт» сучасними американськими технологіями, про як планувалося. Схоже, росія вплинула на зміну рішення влади в Кіто, обмеживши імпорт еквадорських бананів і квітів.

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«Ми отримаємо допомогу від США. Російський брухт замінять сучасним обладнанням і сучасними технологіями вартістю $ 200 млн», — про це заявив президент Еквадору Даніель Нобоа в інтерв'ю місцевому радіо Canela в першій половині січня.

Як повідомляє AFP, влада Кіто планувала відправити до США шість гелікоптерів, пускові установки ракет великої дальності та системи ППО. Вашингтон, у свою чергу, хотів передати цю зброю Україні, яка протистоїть російській навалі.

Глава еквадорської держави тоді стверджував, що заміна російської техніки на американську має бути завершена до кінця січня.

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Однак цього не сталося. москва розкритикувала це рішення і незабаром після його оголошення ввела ембарго на імпорт бананів від п'яти еквадорських експортерів і обмеження на імпорт еквадорських квітів, обґрунтовуючи це фітосанітарними питаннями.

Невдовзі міністр торгівлі Еквадору Сонсолес Гарсія оголосив на X (раніше Twitter), що заборону на імпорт бананів було знято. Водночас глава МЗС Габріела Зоммерфельд запевнила, що ембарго не пов’язане з планами передачі зброї США, а зрештою — Україні.

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Згідно з даними, наведеними Reuters, Еквадор є найбільшим експортером бананів у світі, а росія була найбільшим імпортером цих фруктів з Еквадору в 2022 році.

За даними сайту Primicias, у 2023 році росія імпортувала 21% бананів з Еквадору.

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Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла запаси сотень тисяч артилерійських снарядів, які можна було б передати Україні, що бореться з агресією рф, протягом кількох тижнів за умови, що буде знайдено відповідне фінансування.

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