Втрата українцями Авдіївки не є якимось проривом у війні, вважає польський генерал Вальдемар Скшипчак. Однак він визнає, що місто мало символічне значення. В інтерв'ю WP він зазначив, що в російсько-українській війні було кілька таких об'єктів, які стали важливими символами для кожної зі сторін.

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«Таким першим символом стала оборона Сєвєродонецька, де Зеленський наказав захищати його до останнього солдата, а путін сказав, що захопить його за будь-яку ціну, - розповідає генерал Вальдемар Скшипчак. — Наступним містом був Лисичанськ, потім Бахмут і тепер Авдіївка. Ця війна несе в собі багато таких запеклих боїв, які ведуться за символічні місця. Обидві сторони надають великого значення символам, і таким показником перемоги чи поразки у цій війні є здобуття чи втрата цих міст».

Але, на його думку, ці символи не є настільки важливими зі стратегічної точки зору.

«З оперативної точки зору це не має особливого значення, адже таких міст набагато більше. Тим більше, що обидві сторони готові воювати за подібні місця. Вони проводять оборонні операції з великою ефективністю, як я нагадаю вам Запоріжжя, в напрямку Азовського моря, де росіяни успішно оборонялися від червневого наступу минулого року, який проводили українці. В іншому напрямку те ж саме відбувається, коли українці захищають за будь-яку ціну свої міста, які є символами».

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Польський генерал зазначає, що наразі росіяни ведуть зимовий наступ одночасно на кількох напрямках, і Авдіївка була лише одним з них.

«Тепер ми можемо дізнатися, що буде ще один населений пункт, за який точитимуться запеклі бої. Це може бути Краматорськ, може бути Слов'янськ, може бути ще якесь місто. У будь-якому випадку, це буде населений пункт на Донбасі, який путін хоче завоювати для своїх виборів за будь-яку ціну».

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За його словами, тому втрата Авдіївки не є значущою для всієї війни.

«Втрата українцями міста не є якимось проривом у цій війні. Це лише одна з битв, яку українці в даному випадку програли. Вони змушені були відступити, тому що перевага росіян була величезною. Але це не змінює жодної картини і долі війни, тому що за Авдіївкою, як це було за Бахмутом, українці мають подальші підготовлені оборонні позиції, які вони укомплектовують своїми військами», — зазначає Вальдемар Скшипчак.

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Втім, він вказує на проблему, яка вже давно турбує українців.

«Я говорю про те, що українцям не вистачає війська, ще з травня минулого року, і ця криза поглиблюється. Минуло стільки місяців, а українці не зробили нічого, щоб збільшити потенціал своєї армії. А єдиний спосіб збільшити боєздатність армії — це мобілізація. Українці не провели жодної мобілізації, вони проводять дуже випадковий призов, і це не дозволяє їм поповнити свої втрати, що дозволило б їм перейти до наступальних дій і відвоювати хоча б одне місто», — стверджує Вальдемар Скшипчак.

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі вважає, що на даний момент Україна не має потенціалу для наступу, тому все, що залишається — це оборона.

«Питання в тому, чи є у Києва воля і сили, щоб своєю обороною зірвати фінальний штурм російської армії. Тому що якщо Київ і надалі утримуватиметься від мобілізації, від підготовки більшої кількості військ для захисту, Україна програє цю війну», — каже генерал Вальдемар Скшипчак.

Раніше у «ФАКТАХ» публікувалося інтерв’ю з Еллою Лібановою: «Якщо ми війну програємо, Україна перетвориться на тотальну Бучу».

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