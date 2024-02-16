Капустяно-яблучне пюре: ніжне, смачне та корисне

Хто ж не любить картопляне пюре! Воно ніжне та смачне. А чи знаєте ви, що якщо при варінні картоплі додати качан капусти, а потім, звичайно ж, його треба буде витягти, страва вийде надзвичайно ароматною. До речі, можна приготувати і капустяне пюре. І навіть капустяно-яблучне. Причому капусту слід використовувати цвітну. Цей овоч дуже корисний, тому варто його включати до раціону.

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Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Дуже люблю експериментувати на кухні, — каже Елла Іванова. — Так з'явився цей рецепт. Неодноразово я вже готувала капустяне пюре, а цього разу вирішила додати яблуко. Мені здається, цвітна капуста та яблуко — чудове поєднання. Спробуйте — і складіть свою думку.

Капустяно-яблучне пюре 300 г цвітної капусти

Сіль

Лавровий лист

1 яблуко

15 г вершкового масла

Відварити цвітну капусту з очищеним яблуком до м'якості. Посолити і в кінці варки додати лавровий лист. Збити капусту та яблуко в блендері, додавши трохи води та вершкове масло.

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Смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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