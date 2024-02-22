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Фаршировані яйця з тунцем: гості будуть у захваті

20:17 23 лютого 2024
фаршировані яйця

Фаршировані яйця — це швидка, проста, досить поживна та дуже смачна закуска. Яйця, фаршировані тунцем, можна подавати як до святкового столу, так і на кожен день. Чудовий перекус з мінімумом турбот, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

Інгредієнти:

6 яєць

½ банки тунця у власному соку

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сіль, перець до смаку

лимонний сік

кріп (можна зелену цибульку)

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насіння кунжуту (попередньо трішки підсмажити на сковорідці)

майонез (за бажанням)

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Приготування

Яйця відварюємо 5−7 хв. Чистимо й розрізаємо на дві половинки. Виймаємо жовток. Тунець розминаємо виделкою. Додаємо жовтки й розминаємо масу. Збризкуємо соком лимона, додаємо спеції до смаку й дрібно порізану зелень. Перемішуємо. Посипаємо зверху насінням кунжуту.

Раніше ідеєю приготування різнобарвних фаршированих яєць поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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