Фаршировані яйця з тунцем: гості будуть у захваті
Фаршировані яйця — це швидка, проста, досить поживна та дуже смачна закуска. Яйця, фаршировані тунцем, можна подавати як до святкового столу, так і на кожен день. Чудовий перекус з мінімумом турбот, ділиться кулінарка Наталія Бевза.
Інгредієнти:
6 яєць
½ банки тунця у власному соку
сіль, перець до смаку
лимонний сік
кріп (можна зелену цибульку)
насіння кунжуту (попередньо трішки підсмажити на сковорідці)
майонез (за бажанням)
Приготування
Яйця відварюємо 5−7 хв. Чистимо й розрізаємо на дві половинки. Виймаємо жовток. Тунець розминаємо виделкою. Додаємо жовтки й розминаємо масу. Збризкуємо соком лимона, додаємо спеції до смаку й дрібно порізану зелень. Перемішуємо. Посипаємо зверху насінням кунжуту.
Раніше ідеєю приготування різнобарвних фаршированих яєць поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
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