Фаршировані яйця з тунцем: гості будуть у захваті

Фаршировані яйця — це швидка, проста, досить поживна та дуже смачна закуска. Яйця, фаршировані тунцем, можна подавати як до святкового столу, так і на кожен день. Чудовий перекус з мінімумом турбот, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

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Інгредієнти: 6 яєць ½ банки тунця у власному соку РЕКЛАМА сіль, перець до смаку лимонний сік кріп (можна зелену цибульку) РЕКЛАМА насіння кунжуту (попередньо трішки підсмажити на сковорідці) майонез (за бажанням) РЕКЛАМА Приготування Яйця відварюємо 5−7 хв. Чистимо й розрізаємо на дві половинки. Виймаємо жовток. Тунець розминаємо виделкою. Додаємо жовтки й розминаємо масу. Збризкуємо соком лимона, додаємо спеції до смаку й дрібно порізану зелень. Перемішуємо. Посипаємо зверху насінням кунжуту.

Раніше ідеєю приготування різнобарвних фаршированих яєць поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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