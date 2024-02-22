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Книга рецептів

Паста з броколі: такого ви певно не куштували

22:31 23 лютого 2024
паста

Паста — улюблена страва багатьох з нас. По-перше, вона смачна. По-друге, ситна. По-третє, досить бюджетна. Звісно, можна купити пасту у магазині. Навіть справжню італійську, адже паста родом з Італії. Приготування ж домашньої пасти хоч і займе час, але ви зрозумієте, що вона особлива. А якщо до її складу входить броколі, то й поготів. Незвичайним рецептом страви поділилася відома українська кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати дуже смачний соус до пасти.

— Це дуже просто, смачно та швидко, — каже Елла Іванова. — Напевно, таку пасту ви ще не куштували. Але це варто зробити. Вона навіть колір має незвичайний.

Паста з броколі

130 г броколі

150−170 г борошна

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Олія

Сіль

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Перець

Лавровий лист

Для подачі

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Вершкове масло

Сир фета

Проварити броколі та подрібнити, додавши сіль, перець, столову ложку олії, петрушку. Додати борошно й замісити тісто. Закип'ятити воду, додавши сіль та лавровий лист. Кухонними ножицями відрізати від тіста шматочки й кинути у киплячу воду. Виймати, коли спливуть. Подавати з натертою фетою та вершковим маслом.

І смачного!

Раніше італійська фуд-дизайнерка Рафаелла Чіттадіні розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ» про створення незвичайних видів пасти.

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Фото з альбому Елли Іванової

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