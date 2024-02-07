Дуже смачний соус: ідеальний для пасти та салатів

У супермаркетах сьогодні соусів така кількість, що очі розбігаються. Вибираючи їх, слід уважно читати склад. Адже магазинні соуси часто містять ненатуральні інгредієнти, консерванти. Найкраще приготувати домашній соус. Добре, що свіжих овочів і взимку у супермаркетах чимало. І хоча болгарський перець коштує недешево, собівартість домашнього соусу вийде набагато нижче, ніж ціна магазинного. Тим більше вам знадобиться лише 100 г цього перцю. Рецептом соусу, який ідеальний для пасти, салатів, картопляних страв, поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати паштет з консервованої квасолі.

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— Сьогодні приготуємо дуже смачний соус, — каже Елла Іванова. — Він досить гострий.

Перцевий соус Перчик чилі — 1 шт. 100 г болгарського перцю РЕКЛАМА 20 г часнику 70 г води РЕКЛАМА 70 г цукру 70 г яблучного оцту 0,5 ч. л. солі РЕКЛАМА 5 г кукурудзяного крохмалю Подрібнити в блендері та збити болгарський перець, чилі, часник, додавши трохи води. На сковороду виливаємо воду, що залишилася, додаємо цукор, яблучний оцет і вводимо перцеву масу. Перемішуємо, варимо хвилин п'ять. Потім розводимо у воді крохмаль, вводимо в масу та варимо ще дві хвилини. Охолоджуємо. І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом незвичайного десерту з манною крупою.

Фото з альбому Елли Іванової

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