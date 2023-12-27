Українці, які постраждали від війни, вже можуть обмінювати житлові сертифікати на нове житло: як це зробити

Українці, які через російську агресію втратили житло, для купівлі нової домівки можуть скористатися програмою єВідновлення.

«Щоб скористатися сервісом, необхідно подати заяву в „Дії“ про зруйноване майно. Далі комісія органу місцевого самоврядування опрацює її та визначить розмір компенсації. Сума з’явиться у вас в житловому сертифікаті, який підтягнеться в застосунок», — повідомляють в «Дії».

ВІДЕО ДНЯ

Для того, аби скористатися цим сервісом, потрібно:

Оновити «Дію» до останньої версії;

У розділі «єВідновлення» відкрити вкладку «Сертифікати на житло»;

Забронювати кошти.

Народна депутатка Олена Шуляк зазначає, що після бронювання коштів протягом 5 робочих днів має надійти відповідне підтвердження у застосунку «Дія». Після цього людина матиме 30 днів на оформлення угоди купівлі-продажу нової житлової нерухомості. Якщо протягом зазначеного періоду її не укласти, то доведеться повторно подавати заяву на бронювання коштів.

РЕКЛАМА

«За даними Реєстру пошкодженого і знищеного майна, станом на зараз кількість поданих заяв складає 7 781, з яких оброблено 3 179. Наразі сформовано 1636 сертифікатів. Загальна сума — 3 006 137 341,06 грн., площа майна — 119,1 тис. кв. м.», — додала вона.

Громадяни можуть придбати 1 об’єкт нерухомості за 1 сертифікат чи об’єднати кілька сертифікатів. Це може бути як, будинок, так і квартира чи інвестиції в майбутню нерухомість. Якщо вартість житла вища, ніж сума компенсації, можно здійснити доплату власним коштом.

РЕКЛАМА

Після того, як нове житло вибрано, потбіно оформити угоду купівлі-продажу у тих нотаріусів, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Протягом 5 днів кошти надійдуть продавцю нерухомості.

Варто пам`ятати, що перш ніж бронювати кошти за сертифікатом, треба переконатися, що ви припинили право власності на знищений об’єкт нерухомості. Зробити це потрібно ДО проведення угоди, але виключно ПІСЛЯ того, як ви отримали житловий сертифікат. Припинити право власності можна в ЦНАПі або у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що власники пошкодженої нерухомості, які вже встигли зробити ремонт власним коштом, також мають право отримати компенсацію за програмою єВідновлення. Виплати почнуть здійснювати з 1 січня 2024 року.

Фото «Дії»

53

Читайте нас у Facebook та Instagram