В Україні, де, за даними ООН, налічується близько 3,7 мільйони внутрішніх переселенців, планують змінити систему держаної допомоги ВПО.

Про це «Новини.LIVE» розповіла віцепрем'єрка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За її словами, виплати ВПО та людям, які постраждали від війни хочуть розділити: «Ми зараз зводимо категорію тих, хто постраждали від збройної агресії, і розуміємо, що ця сума (державної допомоги. — Авт.) має бути більшою. І людина буде вибирати — чи вона хоче залишатися на виплатах ВПО, чи хоче перейти в іншу категорію осіб, як постраждалі від збройної агресії. Там будуть на порядок більші суми. Наразі ця постанова лише формується, але частина людей, які виїхали із окупованих областей і отримують виплати як для ВПО, будуть переведені у категорію, що постраждали від збройної агресії. Очікуємо, що із березня таких осіб буде близько 300 тисяч».

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Адже державна допомога у 2−3 тисячі — це дуже мало для людей, які виїхали, наприклад, з Маріуполя чи Бердянська та втратили все.

Міністерка наголосила, що у лютому цього року жодних змін щодо виплат ВПО не планується, а вже з 1 березня починає діяти постанова стосовно виплат громадянам, пенсія яких більша від 9 444 грн. Якщо менша — виплати продовжуються.

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«Для категорій громадян, дохід яких на одну особу більший за 9 444 грн, теж будуть певні обмеження. Але там треба буде дивитись, бо якщо у сімʼї є людина з інвалідністю або дитина, це вже інший підхід. У випадку, якщо дохід сімʼї менший за 37 тис. грн на місяць, то виплати продовжуються. Якщо більше — будуть скорочені», — додала вона.

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Нагадаємо, що нещодавно в парламенті зареєстрували проєкт закону, яким пропонується продовження щомісячних виплат на проживання для всіх категорій ВПО до завершення дії воєнного стану.

Фото Pixabay

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