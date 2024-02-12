Те, що ситуація в Україні стає дедалі складнішою, не викликає сумнівів. Після перекриття американської допомоги росіяни вже мають величезну перевагу в кількості випущених артилерійських снарядів. Але проблема ширша.

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«Запаси зенітних ракет в українській армії постійно зменшуються. Якщо їх не поповнити найближчим часом, їх вистачить до березня», — пише New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників.

Джерела газети й західні військові аналітики попереджають, що без допомоги США каскадний обвал лінії фронту можливий вже цього року. Вони стверджують, що пройде ще щонайменше кілька місяців, перш ніж відсутність допомоги матиме більший вплив. Але без неї, зазначають вони, важко уявити, як Україна зможе утримувати свої нинішні позиції на фронті.

Американські чиновники та військові аналітики кажуть, що в цій ситуації Києву буде складно розпочати локальні контратаки. До початку літа ЗСУ може бути важко відбивати російські атаки.

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Джерела NYT, однак, стверджують, що москві також буде важко швидко наростити достатній потенціал для масштабного наступу на сході України. Співрозмовники газети припускають, що російські війська, швидше за все, будуть просуватися незграбно й хаотично, зазнаючи великих втрат.

У цій ситуації, зазначають американські журналісти, новому головнокомандувачу Збройних Сил України генералу Олександру Сирському доведеться зіткнутися з похмурими розрахунками та вирішити, коли витрати на оборону території переважать вигоди, отримані від завдавання шкоди противнику.

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NYT зазначає, що новий очільник української армії вже не раз стикався з цією проблемою, але його критики вказують на те, що його рішення не завжди були точними. Вони наводять приклад Бахмута на Донеччині, оборона якого була куплена жахливими втратами.

Україна опинилася у складній ситуації через те, що залишилася без військової допомоги з боку США. Вашингтон не може її надати через розбіжності в Конгресі. Минулого тижня Сенат США проголосував за ухвалення пакета заходів на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Це сталося наступного дня після того, як був відхилений законопроєкт, який пов'язував ці заходи з імміграційною реформою.

Проголосований у Сенаті законопроєкт передбачає загалом 95 мільярдів доларів додаткових бюджетних витрат, з яких 60,06 мільярда пов'язані з допомогою Україні. У цю суму входить майже 20 мільярдів на заміну в арсеналах США військової техніки, переданої Україні, 13,8 мільярда — на закупівлю зброї для України та 14,8 мільярда — на військовий вишкіл та розвідувальну підтримку. Крім того, проєкт надає президенту повноваження передати Україні та іншим країнам регіону обладнання на суму 8 млрд доларів і надати 1,6 млрд доларів у вигляді кредитів або грантів на закупівлю американських озброєнь. Пакет також включає 7,85 млрд у вигляді фінансової допомоги та 1,5 млрд на допомогу в розбудові незалежної української економіки в майбутньому в пріоритетних галузях, включно з транспортом та енергетикою.

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Попри те, що Сенат зробив ключовий крок до виділення коштів для України, доля пакета залишається невизначеною. Наступним кроком Сенат розгляне поправки й лише після цього проголосує за остаточне ухвалення.

Військові аналітики стверджують, як цитує New York Times, що без вищезгаданої допомоги Україна, можливо, й не буде раптово розгромлена росією, але деградація українських Збройних Сил буде невблаганною. Водночас європейські країни, які також надають допомогу Україні, навряд чи зможуть компенсувати дефіцит поставок з Америки.

Раніше американські експерти підрахували, скільки Україна протримається без допомоги Заходу, зазначивши, що вона може програти за лічені тижні або місяці.

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