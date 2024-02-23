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Неймовірний смак та аромат: порадуйте рідних булочками з маком

20:44 24 лютого 2024
булочки з маком

Випікати їх можна у формі різних булочок і з різними начинками. Смак та аромат домашньої випічки точно дасть фору смаколикам з магазину, пояснює кулінарка Наталія Бевза.

Інгредієнти:

250 г молока

25 г дріжджів живих

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75 г цукру

1 пакетик ванільного цукру

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¼ ч. л. солі

1 яйце + 1 білок (жовток для змащування)

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50 г масла

500 г борошна

Начинка: макова

Приготування

В миску виливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, цукор, ванільний цукор. Перемішуємо вінчиком. Розбиваємо яйце, ще додаємо білок і масло, яке попередньо розтопили.

Вимішуємо, вливаємо до дріжджової основи та поступово додаємо пересіяне борошно.

Замішуємо м'яке еластичне тісто. Щоб легше було замішувати тісто, виливаємо на руку трішки олії та вимішуємо. Змащуємо миску олією, формуємо з тіста кулю й накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо тісто для підйому в теплому місці на 40−50 хв.

Обминаємо тісто. Стільницю змащуємо олією та розкачуємо тісто у формі квадрата. Викладаємо макову начинку, розмазуємо по всій площині. Скручуємо в рулет. Умовно ділимо рулет на 8 частин. Вони мають бути широкі, якщо будуть вузькі, булочки перевернуться. Зверху їх притисніть рукою. Можна розрізати ножем чи звичайною ниткою, так виходить краще й рівніше. Викладаємо булочки на застелене пергаментом деко й залишаємо на 15 хвилин. Змащуємо жовтком з 1 ст. л. молока й залишаємо ще на 5 хв. Випікаємо в духовці при t 180 °C 30−35 хв.

А українська кулінарка Ліза Глінська розповіла, як приготувати домашні роліні з картоплею, грибами та бринзою.

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