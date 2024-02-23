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Салат із запеченої картоплі з маринованими огірочками: рецепт відомої кулінарки

22:30 24 лютого 2024
салат

Бюджетна їжа не означає неякісна чи несмачна. Сезонні овочі коштують набагато дешевше, ніж екзотичні, а страви з них виходять дуже апетитні. Важливо виявити креативний підхід. Спробуйте, наприклад, приготувати картопляний салат із маринованими огірками та пекінською капустою під сметанним соусом за рецептом відомої української кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової. Смачно так, що не відірватись!

— Готуємо смачний салат із найпростіших інгредієнтів, — каже Елла Іванова.

Картопляний салат з маринованими огірками

300 г картоплі (беремо маленькі бульби)

1 червона цибулина

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2 мариновані огірочки

пекінська капуста

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Для соусу

150−200 г йогурту чи сметани

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Сіль

Трохи цукру

1 зубок часнику

Винний оцет (за бажання)

Для запікання картоплі

Сіль

Сушений часник

Паприка

Олія

Запікаємо картоплю до гарної скоринки. А поки що готуємо соус, поєднавши для нього потрібні інгредієнти. Додаємо цибулю, нарізану кільцями та мариновані огірочки. Охолоджуємо картоплю та додаємо, а також — пекінську капусту. Перемішуємо.

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом страви, яку можна приготувати у вихідні. Лаваш з м'ясом та сиром готується просто й недовго.

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Фото з альбому Елли Іванової

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