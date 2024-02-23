Салат із запеченої картоплі з маринованими огірочками: рецепт відомої кулінарки
Бюджетна їжа не означає неякісна чи несмачна. Сезонні овочі коштують набагато дешевше, ніж екзотичні, а страви з них виходять дуже апетитні. Важливо виявити креативний підхід. Спробуйте, наприклад, приготувати картопляний салат із маринованими огірками та пекінською капустою під сметанним соусом за рецептом відомої української кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової. Смачно так, що не відірватись!
— Готуємо смачний салат із найпростіших інгредієнтів, — каже Елла Іванова.
Картопляний салат з маринованими огірками
300 г картоплі (беремо маленькі бульби)
1 червона цибулина
2 мариновані огірочки
пекінська капуста
Для соусу
150−200 г йогурту чи сметани
Сіль
Трохи цукру
1 зубок часнику
Винний оцет (за бажання)
Для запікання картоплі
Сіль
Сушений часник
Паприка
Олія
Запікаємо картоплю до гарної скоринки. А поки що готуємо соус, поєднавши для нього потрібні інгредієнти. Додаємо цибулю, нарізану кільцями та мариновані огірочки. Охолоджуємо картоплю та додаємо, а також — пекінську капусту. Перемішуємо.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом страви, яку можна приготувати у вихідні. Лаваш з м'ясом та сиром готується просто й недовго.
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Фото з альбому Елли Іванової34
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