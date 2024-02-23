Салат із запеченої картоплі з маринованими огірочками: рецепт відомої кулінарки

Бюджетна їжа не означає неякісна чи несмачна. Сезонні овочі коштують набагато дешевше, ніж екзотичні, а страви з них виходять дуже апетитні. Важливо виявити креативний підхід. Спробуйте, наприклад, приготувати картопляний салат із маринованими огірками та пекінською капустою під сметанним соусом за рецептом відомої української кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової. Смачно так, що не відірватись!

ВІДЕО ДНЯ

— Готуємо смачний салат із найпростіших інгредієнтів, — каже Елла Іванова.

Картопляний салат з маринованими огірками 300 г картоплі (беремо маленькі бульби) 1 червона цибулина РЕКЛАМА 2 мариновані огірочки пекінська капуста РЕКЛАМА Для соусу 150−200 г йогурту чи сметани РЕКЛАМА Сіль Трохи цукру 1 зубок часнику Винний оцет (за бажання) Для запікання картоплі Сіль Сушений часник Паприка Олія Запікаємо картоплю до гарної скоринки. А поки що готуємо соус, поєднавши для нього потрібні інгредієнти. Додаємо цибулю, нарізану кільцями та мариновані огірочки. Охолоджуємо картоплю та додаємо, а також — пекінську капусту. Перемішуємо. Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом страви, яку можна приготувати у вихідні. Лаваш з м'ясом та сиром готується просто й недовго.

Фото з альбому Елли Іванової

34

Читайте нас у Facebook