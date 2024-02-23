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Ніжні, соковиті та ароматні німецькі котлети: без смаження та олії

10:53 23 лютого 2024
Котлети

Зазвичай котлети, які можна робити й з кількома видами фаршу, готують на пательні. А ось традиційні котлети по-німецьки, для яких знадобиться яловичий та свинний фарші, готують в духовці, у власному соці.

Такі котлетки виходять ніжними, соковитими та ароматними, стверджує shuba.life.

Інгредієнти:

  • Свинячий фарш — 500 г;
  • Яловичий фарш — 500 г;
  • Цибуля — 3 г;
  • Часник — за смаком;
  • Хліб білий — 125 г;
  • Яйця курячі — 2 г;
  • Молоко 3,2% - 100 мл;
  • Гірчиця — 2 ст. л.;
  • Перець чорний мелений — за смаком;
  • Зелень;
  • Сіль — ½ ч. л.;
  • Масло вершкове 82% - 50 г.

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Приготування:

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  • Розламайте хліб та залийте його молоком. Вимиту й очищену цибулю та часник наріжте дуже дрібно.
  • Розтопіть на пательні масло. Викладіть туди цибулю та додайте часник. Перемішайте. Обсмажте цибулю, помішуючи. Коли стане м’якою, зніміть пательню з вогню.
  • Вимийте та дуже дрібно наріжте зелень петрушки. Додайте її до цибулі. До суміші покладіть гірчицю та всипте чорний перець. Перемішайте.
  • Змішайте у глибокій посудині обидва види фаршу. Додайте суміш цибулі й петрушки, яйця, розмочений хліб. Посоліть та добре вимішайте.
  • Форму для запіканок застеліть пергаментом. Сформуйте котлети та викладіть їх на пергамент. Розтопіть масло та змастіть ним верхню частину кожної котлети. Поставте форму в духовку, розігріту до 180−200°С. Випікайте 20−30 хвилин.
  • Подавайте котлети з нарізаною кільцями червоною цибулею.

Раніше фудблогер Вадим Бжезинський (Пава) поділився рецептом котлет по-мексиканські.

Фото з сайту shuba. life

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