Ніжні, соковиті та ароматні німецькі котлети: без смаження та олії
Зазвичай котлети, які можна робити й з кількома видами фаршу, готують на пательні. А ось традиційні котлети по-німецьки, для яких знадобиться яловичий та свинний фарші, готують в духовці, у власному соці.
Такі котлетки виходять ніжними, соковитими та ароматними, стверджує shuba.life.
Інгредієнти:
- Свинячий фарш — 500 г;
- Яловичий фарш — 500 г;
- Цибуля — 3 г;
- Часник — за смаком;
- Хліб білий — 125 г;
- Яйця курячі — 2 г;
- Молоко 3,2% - 100 мл;
- Гірчиця — 2 ст. л.;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Зелень;
- Сіль — ½ ч. л.;
- Масло вершкове 82% - 50 г.
Читайте також: «Діти будуть у захваті»: швидкі, ніжні та смачні котлети за 15 хвилин від фудблогерки Христини Азізян
Приготування:
- Розламайте хліб та залийте його молоком. Вимиту й очищену цибулю та часник наріжте дуже дрібно.
- Розтопіть на пательні масло. Викладіть туди цибулю та додайте часник. Перемішайте. Обсмажте цибулю, помішуючи. Коли стане м’якою, зніміть пательню з вогню.
- Вимийте та дуже дрібно наріжте зелень петрушки. Додайте її до цибулі. До суміші покладіть гірчицю та всипте чорний перець. Перемішайте.
- Змішайте у глибокій посудині обидва види фаршу. Додайте суміш цибулі й петрушки, яйця, розмочений хліб. Посоліть та добре вимішайте.
- Форму для запіканок застеліть пергаментом. Сформуйте котлети та викладіть їх на пергамент. Розтопіть масло та змастіть ним верхню частину кожної котлети. Поставте форму в духовку, розігріту до 180−200°С. Випікайте 20−30 хвилин.
- Подавайте котлети з нарізаною кільцями червоною цибулею.
Раніше фудблогер Вадим Бжезинський (Пава) поділився рецептом котлет по-мексиканські.
Фото з сайту shuba. life166
Читайте нас у Facebook