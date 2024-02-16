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Книга рецептів

Сніданок вихідного дня: смачно, як у ресторані

20:16 16 лютого 2024
лаваш з м'ясом і сиром

Прийшовши в ресторан на обід або вечерю, обов'язково ознайомтеся в меню зі стравами для сніданку. Там ви, як правило, знайдете сирники, омлет, вівсяну кашу і багато з того, що приготувати вдома нескладно. При цьому все це обійдеться в домашніх умовах набагато дешевше. Порахуйте заради інтересу — і переконаєтеся в цьому на сто відсотків. А якщо в сім'ї кілька людей, економія виявиться суттєвою.

Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом страви, яку можна приготувати у вихідні. Порадуйте смачним сніданком рідних. Нагадаємо також рецепт смачного сніданку всього з трьох інгредієнтів.

- Готується страва просто і недовго, — каже Елла Іванова. — Вона дуже смачна й ароматна. Зелень використовуйте улюблену.

Лаваш із м'ясом і сиром

  • Лаваш
  • 200 г курячого фаршу
  • Сіль
  • Спеції
  • 50 г сиру
  • Болгарський перець
  • Зелень

Фарш із прянощами і сіллю нанести тонким шаром на лаваш і підсмажити (стороною, де фарш) на сковороді — до готовності. Потім перевернути. Додати слайси сиру, шматочки болгарського перцю, зелень. Накрити кришкою, щоб сир почав плавитися.

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Згорнути лаваш і ще хвилину потримати під кришкою.

І смакота!

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Нагадаємо рецепт болгарської баниці.

Фото з альбому Елли Іванової

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