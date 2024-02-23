Ще одна європейська країна продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців

Уряд Португалії, яка прихистила багато українських біженців, продовжив дію тимчасового захисту для українців до кінця року. Відповідну постанову прийняли 22 лютого, інформує observador.pt.

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Так, країна схвалила продовження до кінця 2024 року терміну дії документів про тимчасовий захист біженцям з України. Постанова продовжує дозволи на проживання ще на 10 місяців, не на 6 місяців, як два попередні рази.

Тимчасовий захист у Португалії біженцям з України надається автоматично, перший раз він тривав рік. Потім уряд продовжував тимчасовий захист для українців у березні та вересні 2023 року.

Згідно з даними Агентства з питань інтеграції, міграції та притулку, станом на січень 2023 року Португалія надала людям з України 59 532 дозволів тимчасового захисту. Проте 1566 із цих біженців згодом подали запит на анулювання свого статусу.

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За останніми даними Євростату, тимчасовим захистом в Португалії користуються 58,8 тис. біженців із України.

Як писали «ФАКТИ», раніше тимчасовий захист для українських біженців було продовжено в Німеччині, Польщі та Великій Британій.

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