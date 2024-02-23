НАБУ всупереч закону залучили БЕБ для обшуків у Пашинського. Зібрані таким чином докази є недопустимими, — адвокати.

У п'ятницю, 23 лютого, після одноденної перерви, ВАКС продовжив обирати запобіжний захід голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, колишньому голові Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергію Пашинському, якого звинувачують у заволодінні конфіскованих державою «нафтопродуктів Курченка».

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Сторона захисту Сергія Пашинського надала матеріали, з яких вбачається, що Бюро економічної безпеки здійснювало обшуки 12.02.2024 під заступництвом НАБУ. А саме — детективи БЕБ використали бланки для протоколу обшуків, якими користуються детективи Національного антикорупційного бюро.

«НАБУ і БЕБ — це два незалежні органи, які мають різний функціонал. Вони повинні дотримуватися таємниці досудового розслідування, а отримати матеріали провадження один одного вони можуть лише через суд. Однак цього зроблено не було. Очевидно, НАБУ намагається використати БЕБ, щоб заарештувати Пашинського або через ВАКС або через суд загальної юридикції», — коментує сторона захисту. Там називають доводи звинувачення неспроможними.

Слід нагадати, що посли країн G7 та український бізнес уже давно вимагають перезавантаження БЕБ.

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Нагадаємо, 12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що його додому відвідали з обшуком СБУ та НАБУ в рамках справи про передачу «палива Курченка».

Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності — це спецоперація росії щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

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Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК.

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