Реформа БЕБ: руками бізнесу Податковий комітет ВР намагається прибрати громадський контроль над держструктурою

Перезапуск роботи Бюро економічної безпеки (БЕБ) — одна з вимог, яку поставили перед Україною закордонні кредитори. Зокрема, це зазначено в домовленостях із Міжнародним валютним фондом, який продовжує фінансувати Україну.

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Наразі у Верховній Раді зареєстровано 2 законопроєкти про реформування Бюро економічної безпеки.

При БЕБ було створено Раду громадського контролю, яка має спрямовувати роботу держструктури в потрібне русло. Однак вона постійно конфліктує з керівництвом БЕБ через непрозорість проведення конкурсів і призначень на посади в цей орган. Громадські працівники мали мінімум впливу на призначення в БЕБ.

Голова Ради громадського контролю при державному Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Тарас Котов на своїй сторінці у Facebook застерігає, що наразі триває битва за БЕБ, від якої залежатиме ефективність роботи цієї структури.

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«Я, як людина, за яку ви дали 23 тис голосів до ради Громадського контролю Бюро економічної Безпеки, хотів би пояснити, як саме зараз, відповідно до даних раніше обіцянок, обскубують гусака так, щоб він не кричав. Сьогодні йде термінова важлива невідкладна битва під БЕБами. Якщо просто сьогодні все не врятувати, то буде таке ж пекло, як було вже 3 роки», — пише Тарас Котов.

Зокрема, у своєму пості Котов розповідає про хроніку протистоянь. Він зазначає, що на превеликий подив, у законопроєкті #1049−2 про реформу БЕБ, який подали народні депутати за ініціативою Ярослава Железняка та бізнесом (альтернатива проєкту #1049 від Кабміну Шмигаля), у Ради громадського контролю хочуть узагалі відібрати можливість впливати на вибір кандидатур до Бюро. Тим самим призначені керівництвом БЕБ чиновники самі обиратимуть своїх майбутніх колег на закритих від очей громадськості конкурсах.

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21 лютого стало відомо, що податковий комітет Верховної Ради України (де членами є Данило Гетманцев і Ярослав Железняк) більшістю голосів підтримав саме запропонований Кабміном проєкт закону про реформування БЕБ. А наданий бізнесом проєкт рекомендували відхилити. На думку експертів, в урядовому проєкті теж недосконалі процедури формування конкурсної комісії БЕБ, відсутні вимоги щодо невідкладної переатестації співробітників БЕБ, положення щодо аналітичного напряму в роботі оновленого БЕБ.

Як писала «Українська правда», у разі ухвалення урядового законопроєкту БЕБ залишиться «під контролем» заступника глави Офісу президента Олега Татарова.

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