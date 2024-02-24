Принц Вільям здивував політичною заявою

У рідкісній політичній заяві спадкоємець британського престолу принц Вільям, життя сім’ї якого стало небезпечним, закликав припинити бойові дії в секторі Газа, повідомляє Reuters.

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«Я, як і раніше, глибоко стурбований жахливими людськими жертвами конфлікту на Близькому Сході після терористичної атаки Хамас 7 жовтня, — сказав син короля Чарльза III, згідно із заявою Кенсінгтонського палацу. — Занадто багато людей загинуло. Я, як і багато інших, хочу, щоб бойові дії закінчилися якомога швидше». Зауважимо, що королівська сім'я, зазвичай, не втручається в поточні політичні питання через свій суворий нейтралітет.

41-річний принц поділився в Instagram фотографіями з візиту до Червоного Хреста у Великій Британії. Він відвідав організацію, щоб «зрозуміти, як вони надають життєво важливу гуманітарну допомогу тим, хто постраждав від конфлікту».

«Існує нагальна потреба у збільшенні гуманітарної підтримки Гази, — підкреслив принц Вільям у своїй заяві. — Життєво важливо, щоб допомога надійшла і заручники були звільнені. Масштаби людських страждань підкреслюють важливість тривалого миру. Навіть у найтемнішу годину ми не повинні піддаватися відчаю. Я продовжую триматися за надію, що краще майбутнє може бути знайдене, і я не відмовляюся від цієї надії».

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За повідомленнями британських ЗМІ, принц Уельський також запланував зустріч в синагозі, де він хоче зустрітися з молодими людьми, які борються проти ненависті та антисемітизму. Ці зустрічі мають на меті послати символічний сигнал і привернути увагу до страждань тих, хто постраждав від насильства.

Нагадаємо, що принц Вільям ненадовго відійшов від справ у середині січня після того, як його дружині Кейт довелося перенести операцію на черевній порожнині. Нещодавно спадкоємець престолу повернувся до виконання офіційних обов'язків. Принцеса Кейт, ймовірно, не повернеться в поле зору громадськості протягом декількох тижнів.

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