Головний рабин Гершон Бурштейн висловлює своє обурення актом вандалізму та антисемітизму у столиці Вірменії: вандали, ASALA Young, що називають себе послідовниками реальної терористичної групи ASALA, протягом 40 хвилин двічі намагалися підпалити єдину синагогу у Вірменії.

Про це пише Фокус.

Головний рабин Вірменії Гершон Бурштейн розповів П'ятому каналу вірменського ТБ, як відбувався підпал єреванської синагоги: «Протягом 40 хвилин вони намагалися розпалити вогонь, спочатку мали мало бензину, потім вони принесли ще».

Підпал у Єревані став другим нападом на єдину в країні юдейську культову будівлю за останні два місяці. Перший стався 3 жовтня — за 4 дні до вторгнення бойовиків ХАМАС на південь Ізраїлю.

Відповідальність за обидва напади взяла на себе група, яка використовує назву ASALA Young і претендує на роль наступниці історичної терористичної організації ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia). За даними дослідницького центру ізраїльського міністерства у справах діаспори, ця група є молодіжним крилом ASALA. Після утворення у 1975 році в Лівані організація провела понад 80 терактів та диверсій в основному проти турецьких офіційних осіб та об'єктів у країнах Європи, Близького Сходу та США.

Обидва напади на синагогу в Єревані викликали широкий резонанс. Президент Conference of European Rabbis (CER), однієї з найбільших рабинських організацій Європи, вимагає від влади Вірменії затримати членів групи ASALA, оголосити її поза законом і посилити охорону єврейської громади. Він додав: «Якщо не буде належної реакції, на вулицях проллється єврейська кров і відповідальність буде на главі уряду Вірменії».

Небезпека антиєврейських актів у Вірменії помітили по всьому світу, але влада республіки не вважала за потрібне цьому протидіяти.

На тлі потурання вірменській владі ASALA_Young не тільки підпалює синагогу знову і знову, а й розклеює в Єревані та інших містах Вірменії листівки з емблемами ASALA, ХАМАСу та Хізбалли з підписом: «У нас спільний ворог».

Відродження ASALA, яка солідаризується з організаціями, визнаними терористичними в багатьох країнах ЄС та США, є загрозою і для інших країн. У заяві ASALA_Young від 15 листопада читаємо: «Безстрашні бійці ASALA завдали удару по єреванському центру єврейської організації ХАБАД».

ХАБАД — міжнародний юдейський рух, широко представлений майже у всіх країнах Європи, та найбільша юдейська організація у США. Він діє також в Україні.

І поки в росії помічник секретаря Ради безпеки Олексій Павлов оголосив прихильників ХАБАД сектантами, посол Ізраїлю в Києві назвав Україну «найпроізраїльською країною в Європі».

Фото з соцмереж

