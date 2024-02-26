Готували ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів: СБУ викрила подружжя-агентів фсб росії

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентів фсб, які займалась підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини.

За інформацією спецслужби, серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону.

ВІДЕО ДНЯ

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила місцеве подружжя. Основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У поле зору ворога він потрапив через поширення у соцмережі дописів на підтримку збройної агресії рф проти України.

РЕКЛАМА

Згодом співробітники фсб встановили з ним контакт та дистанційно завербували.

Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання.

РЕКЛАМА

До співпраці з ворогом агент фсб залучив свою дружину «на волі».

На його прохання жінка мала знайти «потрібні» енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

РЕКЛАМА

Окупанти обіцяли профінансувати всі «поточні» витрати своїх поплічників, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову «винагороду».

У разі отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України.

Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ⁠ч. 2 та ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Також планується повідомити про підозру у державній зраді жінці фігуранта. Триває розслідування.

Раніше СБУ затримала інформатора, який наводив ракети ворога на Харків. А на Київщині СБУ затримала 18-річного поплічника росіян, який розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих «прильотів» по енергооб’єктах Київщини.

289

Читайте нас у Facebook