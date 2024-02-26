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Почувається покинутою та самотньою: що відбувається в родині Шер

22:02 26 лютого 2024
Шер

Шер переживає важкі часи у стосунках з дітьми, особливо з молодшим сином. 77-річна артистка занадто часто переходила межі у спілкуванні з синами й тепер стикається з сумними та нестерпними наслідками, пише thenerdstash.com.

Шер дуже хвилюється за свого молодшого сина Елайджу Блу Олмана. Вона каже, що Елайджа вийшов з-під контролю через свою наркозалежність і вона боїться не тільки за його життя, але й за його фінансову безпеку. Тому вона намагалася взяти сина під опіку, щоб захистити його.

Шер звернулася до суду. Під час слухання вона заявила, що її син має проблеми з психічним здоров'ям і наркозалежністю. Шер також повідомила, що Елайджа регулярно отримував виплати зі спадщини свого покійного батька Грега Олмана та вона боїться, що син протринькає гроші. Саме тому співачка подала клопотання про тимчасову опіку, в якій їй було відмовлено.

Суд закликав матір і сина спробувати залагодити справу до наступного слухання в березні. Елайджа також втягнув свого зведеного брата Чеза Боно в юридичну тяганину. На жаль для Шер, це призвело до ще більшої сімейної драми: діти віддалилися від матері.

Шер почувається самотньою та покинутою дітьми. Між нею та Чезом Боно все настільки погано, що він викреслив свою матір зі списку запрошених на весілля. Сини не хочуть мати з нею нічого спільного.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Шер звинувачували в організації викрадення рідного сина.

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