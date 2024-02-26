Потрібно встигнути до 28 числа: як і коли правильно передавати показники лічильника води

В часи тотального здорожчання товарів та послуг українці намагаються своєчасно інформувати постачальників про отримані послуги, щоб не платити по встановлених нормах, які значно перевищують реальне споживання.

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Тим більше, що для цього існує кілька способів, нагадують в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Показники лічильника води необхідно надати до 28 числа кожного місяця.

Це можна зробити за допомогою різних способів:

- в особистому кабінеті,

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- на веб-сайті,

- використовуючи Viber-бот,

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- за номером контакт-центру (044) 202−0202,

- за допомогою Telegram-бота у відповідному додатку,

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- у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247−40−40 та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ),

- записавши показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Як відомо, ціни на централізоване водопостачання та водовідведення не змінилися протягом минулого року.

Тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Окремо встановлюються тарифи на водопостачання, і окремо — на водовідведення, причому вони різні для різних водоканалів.

Окрім того, є дві групи тарифів: на власне централізоване постачання холодної води і водовідведення (для мешканців приватного сектора і колективних споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання), та на централізоване постачання холодної води і водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, для багатоповерхових будинків (суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг).

Нагадаємо цього року тарифи на електроенергію також можуть бути збільшені.

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