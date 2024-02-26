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Тривожні результати: німці бояться війни на території країн НАТО

17:09 27 лютого 2024
Німеччина&nbsp;— Україна

Результати нещодавнього опитування громадської думки показують, що більшість німців побоюються поширення війни в Україні на територію країн НАТО. Крім того, половина опитаних вважають, що інтеграція українських біженців у німецьке суспільство не надто вдала, пише видання Wiadomosci.

Опитування, проведене інститутом Insa на замовлення газети Bild am Sonntag, показує, що аж 61% громадян Німеччини живуть у страху поширення російської агресії на західні країни. Лише 31% опитаних вважають, що ймовірність такого сценарію є низькою.

В опитуванні також ставилося питання про становище українських біженців у Німеччині, які опинилися там внаслідок російського вторгнення в Україну два роки тому. Лише 28% респондентів вважають, що процес інтеграції цих людей проходить добре. Переважна більшість, 51%, вважають його неуспішним.

Крім того, майже половина населення (49%) вважає, що біженці отримують занадто велику підтримку в Німеччині. Лише 5% опитаних вважають, що допомогу українцям слід збільшити. Водночас більше третини респондентів (35%) вважають, що нинішня підтримка перебуває на достатньому рівні.

Раніше опитування, проведене на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), показало, що багато європейців песимістично оцінюють шанси Києва на перемогу.

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