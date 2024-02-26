Салат «Зелений»: можна тим, хто дотримується дієти

Назва цього салату нагадує нам про весну, яка вже не за горами. Основний компонент салату — капуста броколі. Цей вид капусти можна вживати практично у будь-якому вигляді, але не бажано використовувати з неї відвари та смажити, тому що в цьому випадку виділяються шкідливі речовини, у тому числі канцерогени. Найкраще бланшувати капусту, так вона максимально зберігає корисні речовини, ділиться дієтологиня Ольга Шаєвська.

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Інгредієнти: броколі — 500 г;

огірок — 2 шт.

зелена цибуля — на смак;

петрушка, кріп — на смак;

бринза — 50 г;

рослинна олія — 3 ст. ложки;

лимонний сік.

Приготування:

В каструлю наливаємо воду і додаємо 1 ст. ложку солі (на 2 л води). Вода повинна закипіти, тоді туди потрібно кинути капусту і відразу вимкнути плиту. Накрити кришкою і залишити капусту в окропі на 3−5 хвилин. Потім перемістити її в миску з крижаною водою, щоб зберігся колір і зупинився процес бланшування.

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Капусту броколі порізати так, як ви любите, додати подрібнені огірки, цибулю, зелень і бринзу.

Все полити олією та лимонним соком.

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Раніше дієтологиня розповіла, як правильно вживати калорійні смаколики та не гладшати.

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