Ромео Бекхем і Міа Ріган підтвердили свій розрив після п’яти років стосунків

Син відомого подружжя Бекхемів Ромео та його дівчина — модель Міа Ріган, які нещодавно переїхали у нову розкішну квартиру, оголосили, що вони розстаються. Обидва опублікували заяву в інстаграмі. Ромео Бекхем показав знімок, на якому вони обоє висолопили язики під час нічної прогулянки, і прокоментував його так: «Ми розлучилися після п'яти років кохання, у нас все ще багато любові й поваги один до одного, а також міцна дружба, яка залишиться назавжди».

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Міа Ріган також опублікувала фото пари, де вони удвох їдять морозиво та цілуються на камеру, написавши у своїй історії: «Це Ро, ми виросли разом з 16 років. Кохання набуває різних форм і шляхів, коли ти дорослішаєш. Романтичний зв'язок не став міцнішим, але ми поділяємо багато-багато любові один до одного». Дівчина жартома додала, що після п'яти років вони перебувають у «френдзоні».

Пара перебувала у стосунках з 2019 року. Зовсім недавно Daily Mail повідомила, що нащадок Бекхема покинув свій розкішний сімейний будинок у Лондоні і переїхав до нової квартири з Ріган. Раніше повідомлялося, що футболіст відмовився від футбольної кар'єри у США заради своєї партнерки, оскільки дівчина важко переживала стосунки на відстані. Водночас припущення про розставання також ходили в пресі.

Джерело повідомило mirror.co.uk: «Міа, вочевидь, виїхала з квартири, яку вони ділили, і тепер живе зі своїми батьками. Вони й раніше розлучалися та знову сходилися, але цього разу, схоже, все серйозніше. Ромео щиро відчував, що Міа — та сама, яка йому потрібна, і коли він повернувся до Брентфорда, то хотів спробувати ще раз. На жаль, вони, здається, стикнулися з іще однією перешкодою, і тільки час покаже, чи примиряться вони».

За словами інсайдера, буде прикро, якщо у них нічого не вийде, адже Міа — велика улюблениця сім'ї Ромео. Але врешті-решт всі просто хочуть, щоб вони обидва були щасливі.

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