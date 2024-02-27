Домашній плавлений сир: натуральний та смачний
Багато хто думає, що приготувати плавлений сир у домашніх умовах неможливо. Коштує він у магазинах недешево, якщо врахувати, що продається в невеликих ємностях. А найголовніше, що у магазинному плавленому сирі зазвичай чимало консервантів. Рецептом домашнього плавленого сиру поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати салат із запеченої картоплі з маринованими огірками.
— Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, — каже Елла Іванова. — Готуючи сир у сковороді з товстим дном, масу постійно помішуйте, щоб вона не пригоріла. Готувати на найменшому вогні. Важливо, щоб у результаті не було грудочок. Готовий плавлений сир має приємний вершковий смак. Його можна доповнити беконом або смаженими грибочками.
Домашній плавлений сир
600 г сиру
1 яйце
Пів чайної ложки солі
Сода 1 г (менше половини чайної ложки)
100 г масла 82%
Усі інгредієнти з'єднати та пропустити масу через блендер. Потім плавити на сковороді, помішуючи, хвилин десять, не доводячи до кипіння. Час приготування залежить від якості сиру. Подавати зі свіжим хлібом чи тостами.
Смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової113
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