Працював з Горбачовим: помер експрем’єр СРСР, уродженець Донеччини Рижков

У росії на 95-му році життя помер останній прем'єр СРСР Микола Рижков. Про це повідомила російська політикиня Валентина Матвієнко.

«Людина-епоха. Людина унікальної долі та державний діяч унікального масштабу. І великої душі. Виявлялося це у всьому, за що брався Микола Іванович, з чим стикався. Він завжди щиро і глибоко переживав за справу, результат. За людей. За країну. Ми давно були знайомі, довго працювали разом у Раді Федерації. І для мене смерть Миколи Івановича — велике особисте потрясіння», — написала Матвієнко.

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Рижков у Раді Федерації

Микола Рижков народився на Донеччині, навчався у Краматорську, але згодом поїхав працювати до росії, де і розпочав партійну діяльність.

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Рижков був головою Ради міністрів СРСР, депутатом державної думи рф, а також кандидатом у президенти рф у 1991 році.

У 2004 році його нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня «за визначний особистий внесок у розвиток російсько-української співпраці». Також він був почесним громадянином міста Торецьк на Донеччині.

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На жаль, свого часу він виступав за введення російських військ в Україну, а також підтримав повномасштабне вторгнення росії до України. За підтримку загарбницької політики путіна до нього застосовані санкції у вигляді заморожування активів і заборони на в'їзд з боку країн ЄС 17 березня та США 20 березня 2014 року.

Нагадаємо також про загадкові смерті за нез'ясованих причин російського опозиціонера Олексія Навального та єдиного сина президента державної компанії «роснєфть» Івана Сєчина.

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