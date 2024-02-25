«Ми спостерігаємо, як росія вмирає на наших очах»: американський генерал

Генерал Джеймс Меттіс, колишній міністр оборони США, розповів американському кореспонденту Павлу Жуховському, що вірить у перемогу України та єдність союзників.

ВІДЕО ДНЯ

«Я абсолютно впевнений, що українці вистоять, вони будуть боротися, і ми всі будемо з ними, — підкреслив генерал Джеймс Меттіс. — Україні потрібно допомогти повернути свої території».

Генерал неодноразово критикував росію за початок війни з Україною.

«У нас в Америці є приказка — ми говоримо, що нації з союзниками процвітають, нації без союзників в'януть, і ми спостерігаємо, як росія вмирає на наших очах. Я вважаю військові дії росії жалюгідними».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували звернення Зеленського до українців з Гостомеля: «Боремось і переможемо».

РЕКЛАМА

284

Читайте нас у Facebook