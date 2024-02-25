«Ми спостерігаємо, як росія вмирає на наших очах»: американський генерал
Генерал Джеймс Меттіс, колишній міністр оборони США, розповів американському кореспонденту Павлу Жуховському, що вірить у перемогу України та єдність союзників.
«Я абсолютно впевнений, що українці вистоять, вони будуть боротися, і ми всі будемо з ними, — підкреслив генерал Джеймс Меттіс. — Україні потрібно допомогти повернути свої території».
Генерал неодноразово критикував росію за початок війни з Україною.
«У нас в Америці є приказка — ми говоримо, що нації з союзниками процвітають, нації без союзників в'януть, і ми спостерігаємо, як росія вмирає на наших очах. Я вважаю військові дії росії жалюгідними».
Раніше «ФАКТИ» публікували звернення Зеленського до українців з Гостомеля: «Боремось і переможемо».284
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