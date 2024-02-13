В Міноборони завищують витрати на їжу для ЗСУ на 30%, щоб мати більші комісійні, — Андрій Миселюк
ДП «Агенція закупівель у сфері оборони», яку у структурі Міноборони створив і очолив Арсен Жумаділов, має право на отримання комісійних з кожної закупівлі — 0,4%, пише на ФБ політичний експерт Андрій Миселюк.
Тож тепер, вважає він, яйця «будуть і по 20, і по 25», адже причина зростання цін у держзакупівлях для потреб армії полягає у тому, що «посередник намагатиметься не лише збільшувати кількість операцій, але й збільшувати ціну товару або послуги».
Миселюк нагадує, що державне підприємство взагалі почало отримувати комісійні, але це не єдина причина його здивування.
«На відміну від Держдепартаменту держзакупівель МО, який звинувачували у корупції, нова Агенція не висуває вимог до наявності досвіду у постачальників. Її не цікавить навіть їх фінансовий стан, бо раніше постачальники надавали гарантії — грошима на депозит, а тепер цього не треба», — пише Миселюк.
Експерт додає, що Агенція готова відразу видавати постачальнику аванс у вигляді половини грошей за три місяці роботи. При цьому з нього знімають відповідальність за невчасне постачання харчів.
«Йдучи назустріч обраним постачальникам, Агенція добровільно відмовилась від штрафів за непостачання товарів, які раніше складали 100%. Що було повністю логічно: не привіз товар — поверни гроші. Тепер так: не привіз товар — ну і хрін із ним. А якщо привіз, але невчасно, то раніше штраф складав 20%, тепер і його не буде», — пише Миселюк.
І це при тому, додає він, що передбачене збільшення витрат держави на приготування їжі зі 107 до 137 гривень за кожен харчовий комплект.
«Витрати моментально зросли більш ніж на 30%. А це сотні мільйонів гривень з бюджету плюс додаткові комісійні Агенції Жумаділова», — порахував Миселюк.
Він звернув увагу й на те, що умови тендеру, схоже, виписані під конкретного постачальника, адже в них зазначено, що претенденти зобов’язані мати 25 приміщень у зонах доставки. Крім 25 приміщень, від постачальників вимагають, аби вони мали понад 400 найменувань товарів щонайменше на половині своїх складів.
Очевидно, робить висновок Миселюк, йдеться передусім про великі мережі, які є єдиними, хто відповідає таким вимогам.
Раніше екснардеп Береза звинуватив Жумаділова, відповідального за їжу для ЗСУ, у «корупційно-рейдерській оборудці».105
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