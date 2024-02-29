Принц Вільям раптово скасував важливий захід: стало відомо про стан Кейт Міддлтон після операції

Принцеса Уельська відновлюється вдома після операції на черевній порожнині. Вона почувається добре, в той час як її чоловік, принц Вільям, який днями здивував політичною заявою, в останню хвилину прийняв рішення не брати участь у важливому заході.

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Вільям був змушений відмовитися від відвідування панахиди на честь свого хрещеного батька, короля Греції Костянтина, через особисту справу. Хоча Кенсінгтонський палац не повідомив, чи пов'язана відсутність Вільяма з одужанням Кейт, джерело в палаці зазначило, що вона почувається добре, пише видання People.

41-річний Вільям мав прибути до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, щоб віддати данину пам'яті своєму покійному хрещеному батькові. Вільям повідомив грецьким королівським особам, що не зможе бути присутнім на церемонії. Очікувалося, що принц виступить на заході з читанням. Зрозуміло, що особиста справа, яка змусила Вільяма пропустити службу, не пов'язана зі здоров'ям його батька, короля Чарльза. 75-річний Чарльз лікується від раку.

Джерело повідомило People про повернення Вільяма до публічного життя: «Він справляється напрочуд добре, враховуючи, що його дружині зробили операцію, і він тільки нещодавно дізнався новини про свого батька».

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Король Костянтин, по якому провели поминальну службу, був останнім королем Греції і близьким другом британських монархів. Він помер у січні 2023 року у віці 82 років. Серед вірян на панахиді були вдова Костянтина — королева Анна-Марія та їхній син, кронпринц Павлос з дружиною — кронпринцесою Марі-Шанталь.

На цьому заході королева Камілла офіційно очолила британську королівську родину, замінивши свого чоловіка, короля Чарльза, оскільки він скасував більшість публічних виступів. На службі до неї приєдналися члени сім'ї та друзі, а також члени королівських родин з усього світу. Серед членів британської королівської сім'ї, які увійшли до каплиці Святого Георгія, були принц Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська. На панахиді також були присутні їхня старша донька принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці, сестра короля Чарльза принцеса Анна з дочкою Зарою Тіндолл і зятем — колишнім регбістом Майком.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що король Чарльз III показав листи підтримки, які йому надсилають представники громадськості.

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