«Навколо багато лайна»: Злата Огнєвіч вразила відвертістю

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно ледь не покалічилась на гастролях, розповіла, що намагається не слідкувати за новинами у соціальних мережах. Про це вона повідомила своїм шанувальникам у сторіз на власній сторінці. Відомо, що співачка активно спілкується з підписниками і ділиться з ними подробицями особистого життя.

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«Мене глибоко бентежать новини, які несуться довкола, — сказала співачка. — І я не підписана принципово на жоден телеграм-паблік чи канал… Все одно новини накривають і мимоволі накриває думка: це шо, навколо всі покидьки? Ну, не може такого бути. Я вірю в світле в людях, в силу душі і серця. Так, навколо багато лайна. Це не означає, що воно всюди і всіх накрило. Не дозволяйте цій зневірі і депресії вас накривати. Бо це початок кінця. Тому закликаю всіх вірити все ж в хороше і бачити це хороше в людях. Повірте, хороші люди також є довкола нас».

Відомо, що нещодавно Злата стала жертвою шахраїв, які займалися організацією її концертів. Співачка зізналась, що частина з запланованих виступів такі відбудеться вже за новими датами і придбані до цього квитки будуть дійсні.

«ФАКТИ» писали, що телеведучий Григорій Решетнік виклав провокаційне фото з двома героїнями проєкту «Холостячка» — Ксенією Мішиною та Златою Огнєвіч.

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