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Здоров'я та медицина

Джерело калію, вітаміну С та клітковини: чому корисно їсти редьку

20:31 2 березня 2024
Редька

Хоча не всі люблять редьку, вона має безліч переваг для здоров'я — від захисту серця до сприяння травленню, пише Food NDTV. Давайте подивимося на деякі інші переваги цього плоду.

Відомо, що редька контролює пошкодження наших червоних кров'яних тілець і в процесі цього також збільшує надходження кисню в кров. Якщо ви їсте редьку щоденно у вигляді салату, це забезпечує ваш організм достатньою кількістю грубої їжі і клітковини, покращуючи тим самим травлення. Вона також регулює вироблення жовчі, захищає печінку та жовчний міхур і чудово справляється із затримкою води.

Редька є хорошим джерелом антоціанів, які підтримують належне функціонування нашого серця, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, в редьці багато вітаміну С, фолієвої кислоти та флавоноїдів. Редька також забезпечує ваш організм калієм, який може допомогти знизити кров'яний тиск і тримати кровотік під контролем, особливо якщо ви страждаєте на гіпертонію. Згідно з аюрведою, редька має охолоджуючий ефект на кров.

Враховуючи, що в редьці міститься багато вітаміну С, вона може захистити вас від застуди і кашлю, а також поліпшити вашу базову систему імунітету. Але ви повинні споживати її регулярно.

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Вона також контролює розвиток шкідливих вільних радикалів, запалення і раннє старіння. Редька відіграє важливу роль у виробленні колагену, який, у свою чергу, зміцнює наші кровоносні судини і зменшує наші шанси захворіти на атеросклероз. Цей коренеплід не тільки корисний для травної системи, але й допомагає виправити кислотність, ожиріння, проблеми зі шлунком та нудоту.

Редька багата на вітаміни E, A, C, B6 і K. Крім того, в ній багато антиоксидантів, клітковини, цинку, калію, фосфору, магнію, міді, кальцію, заліза і марганцю. А кожен з них, як відомо, підтримує наш організм у хорошому робочому стані.

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Якщо ви схильні їсти редьку влітку трохи більше, це, ймовірно, тому, що вона підтримує організм зволоженим завдяки високому вмісту води.

Нагадаємо, що з бадилля редиски, буряка та моркви можна приготувати чимало смачних страв.

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