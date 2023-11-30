Захищають від онкології: чому потрібно вживати продукти із антоціанами

Одна з популярних рекомендацій щодо здорового харчування — «їсти веселку». Ця стратегія підкреслює важливість вживання різноманітних фруктів і овочів для отримання необхідних поживних речовин, пише Cleveland Clinic. За словами дієтолога Джойс Прескотт, хімічні речовини, які надають рослинам яскравих кольорів, можуть бути особливо корисними для вашого здоров'я. А фрукти та овочі фіолетового кольору містять хімічну речовину під назвою антоціан, яка є дуже корисною для здоров'я.

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Антоціани — це група глибоких червоних, фіолетових і синіх пігментів, що містяться в рослинах. Вони є частиною більшої категорії хімічних речовин рослинного походження, які називаються флавоноїдами. Флавоноїди містяться у всіх частинах рослин: плодах, насінні, пагонах, квітках і листі. Вони допомагають рослинам розмножуватися та захищають від стресових факторів навколишнього середовища.

Фрукти, овочі та зернові з червоним, фіолетовим, синім або чорним відтінками, як правило, багаті на антоціани. Ягоди мають найвищий рівень, особливо чорна бузина та ягоди аронії (чорноплідної горобини). Чорниця, ожина, малина і полуниця також є чудовими джерелами. Щодо овочів, то це червонокачанна капуста, червона цибуля, червона редька, фіолетова цвітна капуста, фіолетова кукурудза і шкірка фіолетових баклажанів. Бобові та рис: чорна квасоля, чорний рис і чорна соя. Напої: виноградний сік і вино.

Продукти, багаті на антоціани, є важливою частиною здорового харчування. Але дослідники все ще вивчають їхню роль у лікуванні та профілактиці конкретних захворювань. Загалом, дані свідчать про те, що антоціани можуть мати цілу низку переваг для здоров'я.

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Згідно з оглядом 66 досліджень, антоціани можуть допомогти знизити кров'яний тиск. Учасники дослідження з гіпертонією приймали різноманітні екстракти та препарати з рослин, що містять антоціани. Дослідження показало, що вони мали стійкий ефект зниження артеріального тиску. Дослідження показують, що антоціани можуть допомогти захистити та покращити роботу мозку. Антоціани можуть діяти різними способами, щоб сповільнити або зупинити розвиток раку.

Хоча результати багатьох з цих досліджень є багатообіцяючими, вони не дають чітких рекомендацій щодо того, скільки їх потрібно споживати щодня. На відміну від основних вітамінів і мінералів, не існує рекомендованої добової норми.

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