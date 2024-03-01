Жахлива ДТП в Польщі: у місті Щецин автомобіль збив на переході 12 людей

В польскому місті Щецин на площі Родла легковий автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на пішохідному переході у п'ятницю, 1 березня.

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Постраждали понад 10 осіб, серед них діти, пише сайт «Польського радіо».

Госпіталізація постраждалих

Як повідомляється, 33-річний водій в'їхав у пішоходів на переході на площі Родла — одному з найбільших і найбільш завантажених перехресть у Щецині.

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Збивши 12 людей, він втік із місця аварії, продовживши рух, але незабаром зіткнувся лоб у лоб з автомобілями, що їхали в напрямку центру. Внаслідок цього ще кілька людей постраждало.

Таким чином, за попередніми даними, всього від дій водія постраждали 17 людей, у тому числі шестеро дітей. 12 постраждалих перебувають у важкому стані

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Зазначається, що винуватця ДТП вже затримали.

Нагадаємо, що на початку 2024 року у Польщі перевернувся автобус з українццями — тоді постраждало 18 осіб.

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Фото polskieradio24. pl/



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