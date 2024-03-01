38.03 / 38.54 41.18 / 41.89
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Жахлива ДТП в Польщі: у місті Щецин автомобіль збив на переході 12 людей

18:33 1 березня 2024
На місці ДТП

В польскому місті Щецин на площі Родла легковий автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на пішохідному переході у п'ятницю, 1 березня.

Постраждали понад 10 осіб, серед них діти, пише сайт «Польського радіо».

Госпіталізація постраждалих

Як повідомляється, 33-річний водій в'їхав у пішоходів на переході на площі Родла — одному з найбільших і найбільш завантажених перехресть у Щецині.

РЕКЛАМА

Збивши 12 людей, він втік із місця аварії, продовживши рух, але незабаром зіткнувся лоб у лоб з автомобілями, що їхали в напрямку центру. Внаслідок цього ще кілька людей постраждало.

Таким чином, за попередніми даними, всього від дій водія постраждали 17 людей, у тому числі шестеро дітей. 12 постраждалих перебувають у важкому стані

РЕКЛАМА

Зазначається, що винуватця ДТП вже затримали.

Нагадаємо, що на початку 2024 року у Польщі перевернувся автобус з українццями — тоді постраждало 18 осіб.

РЕКЛАМА

Фото polskieradio24. pl/

282

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

миша

Дівам — приємні зустрічі, Тельцям — нові ідеї, Овнам — вигідні угоди: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Хороброго Щура

Роман Костенко

Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

Лічильник газу

Для споживачів газу полегшили передачу показань лічильників: що важливо знати

Вилучена зброя

В Києві чоловік стріляв з балкона багатоповерхівки, йому загрожує до 5 років за гратами

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту