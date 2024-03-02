Противник «взяв перепочинок» відразу на трьох напрямках, але посилив авіаудари та обстріли населених пунктів: дані Генштабу ЗСУ

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну — задіяли 17 БпЛА типу «Shahed» та три керовані авіаційні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БпЛА було знищено. Але були прильоти по житловій забудові Одеси та Харківщини.

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За даними Генштабу ЗСУ, загалом протягом доби ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Зокрема, на Запоріжжі, де одне із сел було атаковано авіабомбами, одна людина загинула, шестеро отримали поранення. Також ворог масовано бив по Вовчанську, що на Харківщині.

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка — Луганської.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському, Оріхівському та Херсонському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження військової техніки, 3 артилерійських засобах, 3 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

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За добу втрати особового складу армії ворога склали 960 військових. Також у Генштабі підтвердили, що напередодні Сили оборони «приземлили» ворожий літак.

Фото Генштабу

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Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що рф намагається зберегти темпи наступу навколо нещодавно захопленого міста Авдіївка, аби просунутися якомого далі. Вони не виключають, що подальше просування ворога може сповільнити складний рельєф місцевості з водотоками на захід від Авдіївки.

Фото Генштабу ЗСУ

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