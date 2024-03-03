Легкий салат з руколою та фетою: обожнюють всі дівчата

Навесні, коли організму потрібні вітаміни, а розум говорить про те, що потім прийде літо, а тому не варто набирати зайвих кілограмів, виходом з ситуації можуть стати салати, які водночас і поживні, і корисні.

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Один з них — неймовірний салат з руколою, який обожнюють усі, хто смакував, особливо молоді красуні. Щоб приготувати смачний малокалорійний салат з руколою та помідорами чері, вам необхідно всього лише 4 інгредієнти та заправка, пишуть автори страви.

Як приготувати легкий салат з руколою, помідорами чері та фетою

Гриби промиваємо, обсушуємо, нарізаємо тонкими пластинками та смажимо на олії протягом 10 хвилин (деякі, більш маленькими апластинки, повинні бути аж золотисті). За 4 хвилини до закінчення смаження трохи солимо та перчимо.

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Руколу промиваємо, обсушуємо, рвемо руками або нарізаємо.

Помідори чері розрізаємо навпіл.

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Фету нарізаємо кубиками.

Для заправки олію з’єднуємо в баночці з соєвим соусом, додаємо очищений і пропущений через прес часник, накриваємо кришкою і трохи збовтуємо.

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У глибоку салатницю викладаємо руколу, чері та печериці, перемішуємо. Поливаємо заправкою, ще раз перемішуємо.

Потім у салат додаємо фету, акуратно перемішуємо і смачного!

А до початку Посту (за новим церковним календарем це 18 березня) ще є трохи часу, щоб побалувати себе солоденьким — як от неймовірно яскравим і смачним пляцком «Шоколад-Апельсин».

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