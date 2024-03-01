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Салат з кукурудзою та салатом айсберг: рецепт від композитора Геннадія Татарченка

22:29 2 березня 2024
Геннадій Татарченко

Творчі люди зазвичай у всьому застосовують креативні підходи. Чимало співаків, композиторів, поетів, художників, скульпторів є гурманами й готують дуже вишукані страви. Відомий український композитор Геннадій Татарченко у цьому сенсі не виняток.

Його рецепт салату з кукурудзою, салатом айсберг та авокадо варто взяти до уваги. Готується він швидко та просто. Даний салат доречний і в будні, і на святковому столі.

— Цей салат дуже смачний, — говорить Геннадій Татарченко. — Крім того, він дуже апетитно виглядає на тарілці. Розмаїття кольорів — зелений, червоний, жовтий — дуже привабливе.

Салат з кукурудзою та салатом айсберг (2 порції)

  • Салат айсберг — 0,5 шт.
  • Помідори чері — 8 шт.
  • Солодка кукурудза — 0,5 баночки
  • Авокадо — 1 шт.
  • Сіль, перець (на смак)
  • Лимонний сік, оливкова олія (на смак)

Нарізаємо айсберг та помідори. Очищуємо і нарізаємо авокадо. Додаємо кукурудзу. Солимо та перчимо на свій смак. Зрошуємо соком лимона та заправляємо оливковою олією. Перемішуємо всі інгредієнти та подаємо до столу.

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Смачного!

Салат з кукурудзою та авокадо  дуже смачний

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Раніше відома кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом салату із запеченої картоплі з маринованими огірочками, а суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво представив салат, який залишається свіжим довгий час — це чудова страва в офіс або на пікнік.

Фото з альбому Геннадія Татарченка

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