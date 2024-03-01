Салат з кукурудзою та салатом айсберг: рецепт від композитора Геннадія Татарченка
Творчі люди зазвичай у всьому застосовують креативні підходи. Чимало співаків, композиторів, поетів, художників, скульпторів є гурманами й готують дуже вишукані страви. Відомий український композитор Геннадій Татарченко у цьому сенсі не виняток.
Його рецепт салату з кукурудзою, салатом айсберг та авокадо варто взяти до уваги. Готується він швидко та просто. Даний салат доречний і в будні, і на святковому столі.
— Цей салат дуже смачний, — говорить Геннадій Татарченко. — Крім того, він дуже апетитно виглядає на тарілці. Розмаїття кольорів — зелений, червоний, жовтий — дуже привабливе.
Салат з кукурудзою та салатом айсберг (2 порції)
- Салат айсберг — 0,5 шт.
- Помідори чері — 8 шт.
- Солодка кукурудза — 0,5 баночки
- Авокадо — 1 шт.
- Сіль, перець (на смак)
- Лимонний сік, оливкова олія (на смак)
Нарізаємо айсберг та помідори. Очищуємо і нарізаємо авокадо. Додаємо кукурудзу. Солимо та перчимо на свій смак. Зрошуємо соком лимона та заправляємо оливковою олією. Перемішуємо всі інгредієнти та подаємо до столу.
Смачного!
Раніше відома кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом салату із запеченої картоплі з маринованими огірочками, а суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво представив салат, який залишається свіжим довгий час — це чудова страва в офіс або на пікнік.
Фото з альбому Геннадія Татарченка95
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