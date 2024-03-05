Що відбувається з тілом, якщо ви їсте суп щодня: будете здивовані

Немає нічого більш поживного та заспокійливого, ніж тарілка гарячого супу, особливо в холодний день або коли у вас не найкращий настрій. Густий вершковий суп або курячий з локшиною — ця страва завжди забезпечує певний комфорт, коли ви цього найбільше потребуєте. Але той, хто регулярно вживає цю їжу, можуть поставити собі питання, чи є суп корисним для здоров'я, пише eatthis.com.

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Якщо ви готуєте суп, в якому багато овочів, ви даєте кишківнику поштовх до здорової роботи.

«Овочевий суп корисний для вашого кишківника з кількох причин. Він додає в раціон більше клітковини, яка чудово сприяє травленню й насиченню, а багато овочів, які часто зустрічаються в супах, наприклад, цибуля-порей та ріпчаста цибуля, містять пребіотичну клітковину, яка допомагає живити корисні бактерії в кишківнику».

Різні овочі у супі можуть допомогти урізноманітнити хороші бактерії в кишківнику.

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Тарілка супу поживна, і багато рецептів супів — це чудова можливість додати в нього такі важливі речовини, як білок.

Ви коли-небудь замислювалися, чи дійсно курячий суп з локшиною може допомогти вам почуватися краще, коли ви хворі, чи це не більше, ніж заспокійлива їжа? Хоча він і заспокоює в погані дні, деякі дослідження підтверджують, що цей суп також має протизапальну дію.

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Дослідник з Медичного центру Університету Небраски виявив, що класичний курячий суп з овочами лікує. Він дійшов висновку, що цей суп має м'яку протизапальну дію, тому допомагає у лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів. Тож наступного разу, коли ви захворієте, не соромтеся налити собі тарілку гарячого курячого супу з локшиною.

Існує безліч варіантів супів, але дослідження показують, що овочевий суп — це найкорисніший вид. У звіті, опублікованому в журналі Plants, йдеться про те, що овочеві супи багаті на мінерали, вітаміни та біологічно активні рослинні сполуки, які підвищують їхню користь для здоров'я. Вчені також виявили, що ці супи не лише забезпечують організм багатьма поживними речовинами, але й сприяють гідратації.

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