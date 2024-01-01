Курячий суп із домашньою локшиною: смачно так, що не відірватися
Курячий бульйон із домашньою локшиною — смак дитинства. Приготуйте його в один із зимових днів і почастуйте рідних та близьких. Подавайте у красивому посуді. Гарне сервірування важливе не лише у свята, а й у будні. Курячий бульйон сподобається й дорослим, і дітям.
Рецептом смачної страви поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати вишуканий десерт — мандариновий тирамісу.
— Приготуємо смачний курячий суп із домашньою локшиною, — каже Елла Іванова. — Рецепт досить простий.
Курячий суп з домашньою локшиною
Для бульйону
Курка
Сіль
Лавровий лист
Петрушка
2 моркви
2 цибулини
Для локшини
1 яйце
Сіль
100 г борошна
Зварити курячий бульйон, додавши обсмажену цибулю та моркву.
Поки бульйон вариться, зробити локшину, замісивши тісто із зазначених інгредієнтів, залишивши його у харчовій плівці на 15 хвилин, потім після обминки — ще на 20 хвилин. Потім розкочуємо тонко. Даємо трохи підсохнути.
Згорнути в багатошарову трубочку й нарізати локшину, Даємо їй ще кілька хвилин трохи підсохнути. Кидаємо в суп і варимо до готовності.
При подачі посипаємо зеленню. За бажанням додаємо часник.
Смачного!
Раніше відома кулінарка з Кривого Рогу поділилася рецептом грибного супу на курячому бульйоні з галушками.
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Фото з альбому Елли Іванової44