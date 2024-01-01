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Курячий суп із домашньою локшиною: смачно так, що не відірватися

22:32 4 січня 2024
Суп із локшиною

Курячий бульйон із домашньою локшиною — смак дитинства. Приготуйте його в один із зимових днів і почастуйте рідних та близьких. Подавайте у красивому посуді. Гарне сервірування важливе не лише у свята, а й у будні. Курячий бульйон сподобається й дорослим, і дітям.

Рецептом смачної страви поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати вишуканий десерт — мандариновий тирамісу.

— Приготуємо смачний курячий суп із домашньою локшиною, — каже Елла Іванова. — Рецепт досить простий.

Курячий суп з домашньою локшиною

Для бульйону

Курка

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Сіль

Лавровий лист

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Петрушка

2 моркви

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2 цибулини

Для локшини

1 яйце

Сіль

100 г борошна

Зварити курячий бульйон, додавши обсмажену цибулю та моркву.

Поки бульйон вариться, зробити локшину, замісивши тісто із зазначених інгредієнтів, залишивши його у харчовій плівці на 15 хвилин, потім після обминки — ще на 20 хвилин. Потім розкочуємо тонко. Даємо трохи підсохнути.

Згорнути в багатошарову трубочку й нарізати локшину, Даємо їй ще кілька хвилин трохи підсохнути. Кидаємо в суп і варимо до готовності.

При подачі посипаємо зеленню. За бажанням додаємо часник.

Смачного!

Раніше відома кулінарка з Кривого Рогу поділилася рецептом грибного супу на курячому бульйоні з галушками.

Читайте також: Гарячі овочеві бутерброди для всієї родини: хороші і в будні, і у свята

Фото з альбому Елли Іванової

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