Курячий суп із домашньою локшиною: смачно так, що не відірватися

Курячий бульйон із домашньою локшиною — смак дитинства. Приготуйте його в один із зимових днів і почастуйте рідних та близьких. Подавайте у красивому посуді. Гарне сервірування важливе не лише у свята, а й у будні. Курячий бульйон сподобається й дорослим, і дітям.

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Рецептом смачної страви поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати вишуканий десерт — мандариновий тирамісу.

— Приготуємо смачний курячий суп із домашньою локшиною, — каже Елла Іванова. — Рецепт досить простий.

Курячий суп з домашньою локшиною Для бульйону Курка РЕКЛАМА Сіль Лавровий лист РЕКЛАМА Петрушка 2 моркви РЕКЛАМА 2 цибулини Для локшини 1 яйце Сіль 100 г борошна Зварити курячий бульйон, додавши обсмажену цибулю та моркву. Поки бульйон вариться, зробити локшину, замісивши тісто із зазначених інгредієнтів, залишивши його у харчовій плівці на 15 хвилин, потім після обминки — ще на 20 хвилин. Потім розкочуємо тонко. Даємо трохи підсохнути. Згорнути в багатошарову трубочку й нарізати локшину, Даємо їй ще кілька хвилин трохи підсохнути. Кидаємо в суп і варимо до готовності. При подачі посипаємо зеленню. За бажанням додаємо часник. Смачного!

Раніше відома кулінарка з Кривого Рогу поділилася рецептом грибного супу на курячому бульйоні з галушками.

Фото з альбому Елли Іванової

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