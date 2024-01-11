Обов’язково включіть цю крупу в меню, щоби кишківник був здоровим

Гречка — це джерело поживних речовин з вражаючим вмістом вітамінів і мінералів, таких як вітаміни групи В, магній, фосфор і марганець. Вона є одним з найкращих природних засобів для росту волосся. Крім того, гречка — хороше джерело харчових волокон та антиоксидантів, що сприяють загальному покращенню самопочуття, пише видання womenshealthmag.com. Бонус гречки: ці мінерали особливо легко засвоюються організмом, на відміну від деяких видів насіння та зернових, завдяки низькому вмісту фітинової кислоти.

ВІДЕО ДНЯ

Кілька досліджень доказали, що споживання гречки покращує здоров'я серця. Дослідження підкреслюють наявність у гречці рутину, флавоноїду (природної речовини в рослинах, що має антиоксидантні, протиракові, противірусні та протизапальні властивості), який знижує кров'яний тиск і зменшує ризик серцево-судинних захворювань, запобігаючи утворенню згустків крові та зменшуючи запалення.

Багата на клітковину, гречка підтримує кишківник під час перетравлення їжі. Вона також містить ніацин, або вітамін B3, який перетворює макроелементи в енергію. Дослідження показали, що гречка позитивно впливає на мікробіом кишківника, покращуючи його здоров'я.

Гречка має низький глікемічний індекс, а це означає, що вона спричиняє повільніше й більш поступове підвищення рівня цукру в крові порівняно з рафінованими зерновими. Дослідження показали, що споживання гречки допомагає контролювати рівень цукру в крові та знижує його рівень, як вважають, завдяки D-хіро-інозитолу, унікальній сполуці та розчинному вуглеводу, який робить клітини більш чутливими до інсуліну. В одному дослідженні хворі на діабет зазнали зниження резистентності до інсуліну після заміни щоденної основної порції їжі гречкою.

РЕКЛАМА

Дослідження показали, що гречка, яка містить багато білка, добре насичує, а це означає, що між прийомами їжі вам не доведеться перекушувати нездоровою їжею.

Гречка не містить глютену, що робить її чудовою заміною пшениці, ячменю або жита в різних стравах. Згідно з дослідженнями, продукти на основі гречки не тільки безпечні для пацієнтів з целіакією, але й можуть покращити їхній антиоксидантний статус та загальний стан кишківника — так само, як і для людей з чутливістю до глютену.

Поживна цінність гречки — на найвищому рівні. Насичена білками та клітковиною, з мінімальним вмістом цукру та жирів, вона є беззаперечним переможцем. На 100 г вона містить 343 калорії, 13,3 г білка, 71,5 г вуглеводів, 0 г цукру, 10 г клітковини, 3,4 г жиру.

РЕКЛАМА

Щоб максимізувати користь гречки для здоров'я, обирайте цільне зерно або крупу.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку експертів, для баланса у харчуванні раз на день треба вживати крупи, макарони або картоплю в мундирах.

РЕКЛАМА

396

Читайте нас у Facebook та Instagram