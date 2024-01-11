Обов’язково включіть цю крупу в меню, щоби кишківник був здоровим
Гречка — це джерело поживних речовин з вражаючим вмістом вітамінів і мінералів, таких як вітаміни групи В, магній, фосфор і марганець. Вона є одним з найкращих природних засобів для росту волосся. Крім того, гречка — хороше джерело харчових волокон та антиоксидантів, що сприяють загальному покращенню самопочуття, пише видання womenshealthmag.com. Бонус гречки: ці мінерали особливо легко засвоюються організмом, на відміну від деяких видів насіння та зернових, завдяки низькому вмісту фітинової кислоти.
Кілька досліджень доказали, що споживання гречки покращує здоров'я серця. Дослідження підкреслюють наявність у гречці рутину, флавоноїду (природної речовини в рослинах, що має антиоксидантні, протиракові, противірусні та протизапальні властивості), який знижує кров'яний тиск і зменшує ризик серцево-судинних захворювань, запобігаючи утворенню згустків крові та зменшуючи запалення.
Багата на клітковину, гречка підтримує кишківник під час перетравлення їжі. Вона також містить ніацин, або вітамін B3, який перетворює макроелементи в енергію. Дослідження показали, що гречка позитивно впливає на мікробіом кишківника, покращуючи його здоров'я.
Гречка має низький глікемічний індекс, а це означає, що вона спричиняє повільніше й більш поступове підвищення рівня цукру в крові порівняно з рафінованими зерновими. Дослідження показали, що споживання гречки допомагає контролювати рівень цукру в крові та знижує його рівень, як вважають, завдяки D-хіро-інозитолу, унікальній сполуці та розчинному вуглеводу, який робить клітини більш чутливими до інсуліну. В одному дослідженні хворі на діабет зазнали зниження резистентності до інсуліну після заміни щоденної основної порції їжі гречкою.
Дослідження показали, що гречка, яка містить багато білка, добре насичує, а це означає, що між прийомами їжі вам не доведеться перекушувати нездоровою їжею.
Гречка не містить глютену, що робить її чудовою заміною пшениці, ячменю або жита в різних стравах. Згідно з дослідженнями, продукти на основі гречки не тільки безпечні для пацієнтів з целіакією, але й можуть покращити їхній антиоксидантний статус та загальний стан кишківника — так само, як і для людей з чутливістю до глютену.
Поживна цінність гречки — на найвищому рівні. Насичена білками та клітковиною, з мінімальним вмістом цукру та жирів, вона є беззаперечним переможцем. На 100 г вона містить 343 калорії, 13,3 г білка, 71,5 г вуглеводів, 0 г цукру, 10 г клітковини, 3,4 г жиру.
Щоб максимізувати користь гречки для здоров'я, обирайте цільне зерно або крупу.
Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку експертів, для баланса у харчуванні раз на день треба вживати крупи, макарони або картоплю в мундирах.
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