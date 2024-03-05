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Шоу-бізнес

Вагітна Джамала у вишуканій сукні показала округлий животик

17:42 5 березня 2024
Джамала

Українська співачка, переможниця «Євробачення» Джамала, яка скоро втретє стане мамою, зачарувала новими світлинами. Вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі кілька світлин, на яких позує в елегантній сукні українського бренду, вишуканих прикрасах та стильною зачіскою. Сукня підкреслює помітний округлий животик співачки.

«Історії можна співати. А ще історії можна втілювати у вигляді прикрас. Люблю. Бережіть себе», — коротко прокоментувала світлини Джамала.

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У коментарях прихильники артистки засипали її компліментами, пишуть, що вагітність їй дуже личить та робить ще більш жіночною. А також вони намагаються вгадати стать дитини. Більшість схиляється, що буде третій хлопчик.

«Знову хлопчик? Говорять, дівчинка, забирає під час вагітності мамину красу, а Ви — гарна».
«Красива неймовірно, у Вас буде ще один хлопчик!!!», — пишуть в коментарях.

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Нагадаємо, про третю вагітність Джамала оголосила під час національного відбору на «Євробачення». Разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим співачка виховує двох синів — п'ятирічий Емір-Рахман та трирічний Селім-Гірай.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що танцівник Женя Кот з дружиною Наталею розсекретили стать свого первістка.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

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