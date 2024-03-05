Передача північнокорейської зброї до росії морським шляхом, очевидно, призупинилися з середини лютого 2024 року. Північнокорейське видання NK Pro повідомило, посилаючись на супутникові знімки, що російські кораблі, які беруть участь у морських перевезеннях боєприпасів і зброї до росії, не заходили в порт Раджин з 12 лютого, зазначає Інститут вивчення війни.

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NK Pro повідомило, що з серпня 2023 року російські кораблі здійснили щонайменше 32 рейси між портом Раджин і російськими портами Дунай та Східний у Приморському краї. Російське вантажне судно з 30 січня по 8 лютого перевезло між Північною Кореєю і росією невстановлену кількість морських контейнерів, які, ймовірно, містили боєприпаси та зброю, а вантажне судно «Майя-1» прибуло до російського порту «Восточный» з Північної Кореї 12 лютого.

За інформацією видання, супутникові знімки не зафіксували жодного великого вантажного судна, яке б подорожувало між двома причалами, або нових поставок до порту Раджин з 12 лютого. Припускають, що пауза може бути пов'язана з виробничими проблемами в Північній Кореї або іншими логістичними питаннями.

NK Pro зазначає, що Північна Корея також може перевозити зброю до росії повітряним або залізничним транспортом.

ISW раніше повідомляв, що росія використовує Байкало-Амурську залізницю та Східносибірську залізницю для полегшення перевезень вантажів з і до Китаю й Північної Кореї — країн, на економічну і військову підтримку яких росія дедалі більше покладається для підтримки своїх військових зусиль в Україні.

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26 лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що за останні місяці Північна Корея відправила до росії приблизно 6700 морських контейнерів з боєприпасами. У цих контейнерах може знаходитися понад три мільйони 152-міліметрових артилерійських снарядів або близько 500 000 122-міліметрових снарядів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Європейський союз має намір накласти санкції на Північну Корею, яка є наразі є найбільшим постачальником зброї до рф, за постачання росії артилерії для війни в Україні.

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