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Не лише пенсіонери: кілька категорій українців отримуватимуть підвищені виплати з березня

13:02 6 березня 2024
Гривні

У березні, коли українським пенсіонерам індексують пенсії, щороку перераховують й виплати, призначені потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Як зазначають Пенсійном фонді України, щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу).

Зазначається, що у 2024 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,0796. Максимальний розмір збільшення за результатами індексації — 1 500 грн.

Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати (7 100 грн х 4 = 28 400 грн). Перерахування проводиться без звернення одержувачів страхових виплат. Виплату перерахованої з березня щомісячної страхової виплати буде забезпечено, починаючи з квітня.

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Раніше в ПФУ пояснювали, що суми встановлюються у відповідності зі ступенем втрати працездатності (у відсотках) та виходячи із середньомісячної заробітної плати, яку людина одержувала до ушкодження здоров’я. Мінімальний розмір в перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за мінімальну заробітну плату — 7100 грн.

Фото Pixabay

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