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Коли повернеться принцеса Кейт: палац оголосив дату

10:47 8 березня 2024
принцеса Кейт

Після госпіталізації принцеси Кейт для операції на черевній порожнині та подальшого періоду її відпочинку британський уряд оголосив, що невдовзі люди знову побачать майбутню королеву. Дружина спадкоємця престолу принца Вільяма візьме участь у репетиції параду до дня народження короля 8 червня, повідомляють британські ЗМІ з посиланням на публікацію Міністерства оборони в Лондоні, пише https://www.t-online.de.

«Trooping the Colour» відбудеться 15 червня цього року — в присутності короля Чарльза III, який зараз проходить лікування від раку. День народження глави держави припадає на листопад. Однак Чарльз дотримується традиції організовувати парад у ту пору року, коли можна очікувати на кращу погоду.

Кейт була госпіталізована в середині січня для проведення планової операції. Зараз вона одужує вдома. Палац оголосив, що принцеса не буде відвідувати жодних зустрічей до Великодня. А в соціальних мережах з'явилися дикі чутки й теорії про здоров’я Кейт. Днями невістка короля Чарльза вперше з Різдва з'явилася на публіці, вона їхала в автомобілі разом зі своєю матір'ю.

А король Чарльз особисто зустрівся з канцлером скарбниці Джеремі Гантом. Така зустріч традиційно відбувається напередодні презентації бюджету в парламенті.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що стало відомо про стан Кейт Міддлтон після операції.

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