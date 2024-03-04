«Дуже дивно»: британці хвилюються через зникнення принцеси Кейт

Як вже повідомлялося, принцеса Кейт перенесла операцію на черевній порожнині. При цьому жодних подробиць про її хворобу Кенсінгтонський палац не оприлюднив, лише зазначив, що у 42-річної жінки не було онкологічного захворювання. Втім, Кейт Міддлтон залишила публічне життя на тривалий час і не зможе з'являтися на публіці, пише watson.de.

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Палац нарешті оголосив, що вона не зможе з'явитися на публіці до Великодня. Рішення було прийнято на основі останніх медичних рекомендацій. Відтоді королівські шанувальники дуже хвилюються за принцесу. Зараз у соціальних мережах циркулюють численні чутки про відсутність Кейт. До них також домішуються конспірологічні теорії. Тепер висловився співробітник палацу.

Палацовий інсайдер прокоментував ситуацію з принцесою Кейт. Він розповів про підхід королівської сім'ї, яка намагається не привертати уваги до Кейт публічними заявами. Bild цитує джерело: «Дивно й дуже незвично, що про стан здоров'я Кейт нічого не говорять. Навіть у ті часи, коли королева або принц Філіп хворіли, такого ніколи не траплялося». Інсайдер також каже: «Звичайно, це підживлює найдикіші спекуляції та чутки».

А проте було дано «добро». Причина: лондонські фотографи дуже пильно стежили за принцом Вільямом протягом тижня. За словами газети, спадкоємець престолу виглядав «так само, як і завжди». Він не виявив жодних ознак пригніченості або занепокоєння.

Тим часом газета TheSun опублікувала детальну заяву Кенсінгтонського палацу:

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«Очевидно, що ми стали свідками божевілля соціальних мереж, і це не змінить нашу стратегію. У соціальних мережах було багато чого, але принцеса має право на приватне життя і просить громадськість поважати це право».

Раніше «ФАКТИ» писали, що стало відомо про стан Кейт Міддлтон після операції та принц Вільям раптово скасував важливий захід.

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