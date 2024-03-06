Готуємо сирні кекси: такої смакоти ви ще не куштували

Вони надзвичайно ніжні і повітряні. Просто, швидко і дуже смачно. А головне — всі продукти для приготування точно є у кожної господині, ділиться кулінарка Наталія Бевза, яка раніше пропонувала приготувати булочки з маком.

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Інгредієнти: 200 г домашнього сиру

2 яйця

3 ст.л. цукру

8 г ванільного цукру

5 ст.л. сметани

3 ст.л. манки

3 ст.л. розтопленого масла

1 ч.л. розпушувача

цедра лимона

Приготування:

Усі інгредієнти змішуємо і збиваємо блендером до однорідної консистенції. Тісто залишаємо на 10 хв до набухання манки.

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Випікаємо в силіконових формочках. Печемо при t 200 °C — 30 хв. Виймаємо тільки тоді, коли повністю остигнуть. Потім присипаємо цукровою пудрою і по бажанню дірочку наповнюємо варенням або фруктовим конфі.

Нагадаємо рецепт фаршированих яєць з тунцем.

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