Готуємо сирні кекси: такої смакоти ви ще не куштували
Вони надзвичайно ніжні і повітряні. Просто, швидко і дуже смачно. А головне — всі продукти для приготування точно є у кожної господині, ділиться кулінарка Наталія Бевза, яка раніше пропонувала приготувати булочки з маком.
Інгредієнти:
- 200 г домашнього сиру
- 2 яйця
- 3 ст.л. цукру
- 8 г ванільного цукру
- 5 ст.л. сметани
- 3 ст.л. манки
- 3 ст.л. розтопленого масла
- 1 ч.л. розпушувача
- цедра лимона
Приготування:
Усі інгредієнти змішуємо і збиваємо блендером до однорідної консистенції. Тісто залишаємо на 10 хв до набухання манки.
Випікаємо в силіконових формочках. Печемо при t 200 °C — 30 хв. Виймаємо тільки тоді, коли повністю остигнуть. Потім присипаємо цукровою пудрою і по бажанню дірочку наповнюємо варенням або фруктовим конфі.
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