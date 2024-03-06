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Готуємо сирні кекси: такої смакоти ви ще не куштували

20:16 8 березня 2024
сирні кекси

Вони надзвичайно ніжні і повітряні. Просто, швидко і дуже смачно. А головне — всі продукти для приготування точно є у кожної господині, ділиться кулінарка Наталія Бевза, яка раніше пропонувала приготувати булочки з маком.

Інгредієнти:

  • 200 г домашнього сиру
  • 2 яйця
  • 3 ст.л. цукру
  • 8 г ванільного цукру
  • 5 ст.л. сметани
  • 3 ст.л. манки
  • 3 ст.л. розтопленого масла
  • 1 ч.л. розпушувача
  • цедра лимона

Приготування:

Усі інгредієнти змішуємо і збиваємо блендером до однорідної консистенції. Тісто залишаємо на 10 хв до набухання манки.

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Випікаємо в силіконових формочках. Печемо при t 200 °C — 30 хв. Виймаємо тільки тоді, коли повністю остигнуть. Потім присипаємо цукровою пудрою і по бажанню дірочку наповнюємо варенням або фруктовим конфі.

Нагадаємо рецепт фаршированих яєць з тунцем.

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