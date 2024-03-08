Човлент по-закарпатськи: цікава страва у горщиках від фудблогера Олексія Міля
Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати закарпатський бограч з чотирма видами м’яса, поділився рецептом човлента по-закарпатськи.
Про те, як готують цю страву в горщиках, від докладно розповів на своїй сторінці у соцмережі. На приготування знадобиться півтори години.
Інгредієнти:
- 200 г перловки;
- 500 г м’яса (краще свинини);
- 200 г моркви;
- 200 г цибулі;
- 400 г квасолі (можна консервованої);
- Сіль, солодка паприка, сухий чи свіжий часник, перець;
- 30 г олії;
- Пучок зелені;
- 0.7 л. води.
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Приготування:
- Промийте суху перловку декілька разів, залийте водою і поставте варитись до готовності (до 1 години). Хто не любить перловку, можете спробувати приготувати з рисом чи булгуром
- Паралельно в велику каструлю влийте олію, вкиньте шматки нарізаного м’яса і, перемішуючи, обсмажуйте на великому вогні 10 хвилин до золотистості
- Додайте нарізану цибулю і смажте перемішуючи 7 хвилин.
- Додайте моркву, готуйте ще 5 хвилин перемішуючи. Всипте спеції копчену паприку, мелений перець, сіль, та часник — перемішуючи смажте 2 хвилини. Долийте води і тушкуйте 15−20 хвилин, щоб вийшов смачний бульйон
- На дно горщиків викладаємо перловку, далі квасолю, шар із м’яса з овочами. Заливаємо бульйон і зверху додаємо трішки петрушки.
- Відправляємо в духовку на 30 хвилин при 180 градусів і готово — можна подавати.
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Фото — скріншот100
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