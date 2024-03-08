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Човлент по-закарпатськи: цікава страва у горщиках від фудблогера Олексія Міля

14:49 8 березня 2024
Горщики з човлентом

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати закарпатський бограч з чотирма видами м’яса, поділився рецептом човлента по-закарпатськи.

Про те, як готують цю страву в горщиках, від докладно розповів на своїй сторінці у соцмережі. На приготування знадобиться півтори години.

Інгредієнти:

  • 200 г перловки;
  • 500 г м’яса (краще свинини);
  • 200 г моркви;
  • 200 г цибулі;
  • 400 г квасолі (можна консервованої);
  • Сіль, солодка паприка, сухий чи свіжий часник, перець;
  • 30 г олії;
  • Пучок зелені;
  • 0.7 л. води.

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Приготування:

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  • Промийте суху перловку декілька разів, залийте водою і поставте варитись до готовності (до 1 години). Хто не любить перловку, можете спробувати приготувати з рисом чи булгуром
  • Паралельно в велику каструлю влийте олію, вкиньте шматки нарізаного м’яса і, перемішуючи, обсмажуйте на великому вогні 10 хвилин до золотистості
  • Додайте нарізану цибулю і смажте перемішуючи 7 хвилин.
  • Додайте моркву, готуйте ще 5 хвилин перемішуючи. Всипте спеції копчену паприку, мелений перець, сіль, та часник — перемішуючи смажте 2 хвилини. Долийте води і тушкуйте 15−20 хвилин, щоб вийшов смачний бульйон
  • На дно горщиків викладаємо перловку, далі квасолю, шар із м’яса з овочами. Заливаємо бульйон і зверху додаємо трішки петрушки.
  • Відправляємо в духовку на 30 хвилин при 180 градусів і готово — можна подавати.

Про те, як приготувати картоплю по-закарпатськи, для чого також знадобляться борошно, курячі яйця, цибуля, сіль та спеції за смаком, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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