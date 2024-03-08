Човлент по-закарпатськи: цікава страва у горщиках від фудблогера Олексія Міля

Фудблогер Олексій Міль, який раніше розповідав, як приготувати закарпатський бограч з чотирма видами м’яса, поділився рецептом човлента по-закарпатськи.

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Про те, як готують цю страву в горщиках, від докладно розповів на своїй сторінці у соцмережі. На приготування знадобиться півтори години.

Інгредієнти: 200 г перловки;

500 г м’яса (краще свинини);

200 г моркви;

200 г цибулі;

400 г квасолі (можна консервованої);

Сіль, солодка паприка, сухий чи свіжий часник, перець;

30 г олії;

Пучок зелені;

0.7 л. води.

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Приготування: РЕКЛАМА Промийте суху перловку декілька разів, залийте водою і поставте варитись до готовності (до 1 години). Хто не любить перловку, можете спробувати приготувати з рисом чи булгуром

Паралельно в велику каструлю влийте олію, вкиньте шматки нарізаного м’яса і, перемішуючи, обсмажуйте на великому вогні 10 хвилин до золотистості

Додайте нарізану цибулю і смажте перемішуючи 7 хвилин.

Додайте моркву, готуйте ще 5 хвилин перемішуючи. Всипте спеції копчену паприку, мелений перець, сіль, та часник — перемішуючи смажте 2 хвилини. Долийте води і тушкуйте 15−20 хвилин, щоб вийшов смачний бульйон

На дно горщиків викладаємо перловку, далі квасолю, шар із м’яса з овочами. Заливаємо бульйон і зверху додаємо трішки петрушки.

Відправляємо в духовку на 30 хвилин при 180 градусів і готово — можна подавати.

Про те, як приготувати картоплю по-закарпатськи, для чого також знадобляться борошно, курячі яйця, цибуля, сіль та спеції за смаком, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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