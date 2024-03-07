«Я не буду мовчки спостерігати за недолугими рішеннями»: Тука про політику ДОТ щодо харчування армії

Через останні провали двох тендерів, організованих ДП «Державний оператор тилу», Збройні Сили України ризикують залишитися без постачання продовольства. Ситуація, що склалася, ставить під питання професійність керівників установи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє відомий волонтер, колишній очільник Луганської ОВА Георгій Тука.

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Він нагадав, що нещодавно було знову зірвано торги із закупівлі продуктів харчування для Збройних Сил, які мало проводити ДП «Державний оператор тилу» під керівництвом Арсена Жумаділова.

«Здавалось, першої невдалої спроби має бути достатньо, аби зробити відповідні висновки та відкрити, нарешті, ринок з 45 млрд державних коштів для всіх охочих. Ан ні. Друга спроба — другий провал. Коли не відбулись перші торги, Арсен повідомив, що на них не прийшли великі рітейлери, але сам він в цьому нічого страшного не бачить», — пише Тука.

Після цього, за словами відомого волонтера, Арсен Жумаділов вирішив повернутися до практики прямих договорів, що ставить під сумнів питання профпридатності керівника ДОТ, на якому раніше робив акцент екснардеп Борислав Береза.

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Раніше Георгій Тука вже порушував тему незадовільної роботи ДОТ і її керівника, на що Арсен Жумаділов заявив про тиск на нього та пообіцяв продовжити реформу закупівель.

При цьому Тука звертає увагу, що керівник ДОТ не прокоментував деякі закиди на його адресу.

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«На жаль, він так і не прокоментував за які героїчні вчинки він у 2022 році отримав від держави 430 тис грн «бойових» та Сталевий хрест. Прошу вас, Арсене, поясність це нарешті. І дозволю дати вам одну пораду. Не варто долучатись до групи ідіотів, які намагаються пояснювати закономірне та обґрунтоване обурення українців чинною владою підступним «планом Кремля «Майдан-3». Це жодним чином не свідчення того, що всі ті, хто піддає критиці ваші дії — «руки/ноги харчової мафії». Така тактика захисту власних помилкових кроків дуже неефективна та… смішна», — зазначив Георгій Тука.

На його думку, керівництво ДП «Державний оператор тилу» припустилося серйозної помилки, коли ввело систему штрафів для постачальників продовольства для ЗСУ: 20% - за неприйняту податкову накладну і 50% за день прострочки постачання. Адже подібна «каральна політика» у системі закупівлі озброєння призвела до того, що з Україною не хочуть мати справу світові виробники озброєння.

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«З такою „ефективною“ політикою Збройні Сили ризикують залишитись не тільки без озброєння, але й без харчів. Можете мене особисто вважати рукою/ногою кремлівсько-гастрономічної мафії, мене це не турбує. Але я не буду мовчки спостерігати за тим, як недолугі рішення „нової команди“ створюють підстави для створення стратегічної загрози для безпеки моєї Батьківщини», — резюмує Георгій Тука.

Раніше ФАКТИ повідомили, що Арсен Жумаділов відповів на чималу критику у свій бік. За його словами, на кону повернення прозорості та довіри суспільства до того, як витрачається близько 45 млрд грн щороку.

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