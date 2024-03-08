Після ракетного удару прем’єр-міністр Греції звернувся до путіна

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс виступив на конференції Європейської народної партії в Бухаресті та направив послання кремлю, через день після ракетного удару по Одесі.

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«У нас має бути лише одне послання до кремля: ви нас не налякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні», — сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що у найтемнішу годину для Європи, коли війна повернулася, «з колегами продемонстрували нашу рішучість і нашу непохитну підтримку України безпрецедентним та несподіваним для деяких ворогів — проявом єдності».

«Ніколи раніше ЄС не реагував таким чином: запроваджуючи далекосяжні санкції проти росії, постійно підтримуючи Україну у військовому та економічному плані. І надсилаючи чіткий сигнал, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміна кордонів силою ніколи не буде прийняті нашою європейською сім'єю. Я був в Одесі з президентом Зеленським, коли російська балістична ракета влучила в порт під час нашого візиту на його об'єкти.

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І я думаю, що ми всі надсилаємо послання кремлю: ми не збираємося боятися. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її хоробрих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишаємося повністю єдиними в нашій рішучості робити це. У цих дебатах про європейську оборонну автономію Греція, моя країна, відіграє важливу роль. Ми вже є однією з країн з найвищими оборонними видатками на душу населення в НАТО, і ми закликаємо усі інші країни вжити заходів для того, щоб принаймні відповідати мінімальним вимогам НАТО щодо оборонних видатків у розмірі 2% від ВВП".

Раніше повідомлялося, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав Європу бути більш рішучою щодо підтримки України і розкритикував канцлера Шольца.

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