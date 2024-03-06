Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, який висунув свій план приєднання України до Північноатлантичного альянсу, розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за надмірну нерішучість. В інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung він сказав щодо поводження з Україною: «Нам потрібні глави держав, які діють рішуче. Під час війни не можна керувати, слідуючи громадській думці», пише Kleine zeitung.

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Він додав, що потрібен набагато більш рішучіший німецький уряд.

«Канцлер Шольц занадто повільний, занадто нерішучий. Він не схожий на лідера, — сказав Андерс Фог Расмуссен. — Це ще одна причина, чому Німеччина не отримала достатнього визнання за надання найбільшої фінансової підтримки Україні після США. Шольц має діяти набагато активніше. Європа повинна перейти на військову економіку і забезпечити Україну всім необхідним озброєнням. Ми повинні нарешті усвідомити серйозність ситуації. путін не відступить, особливо до виборів у США».

Він виступає за якнайшвидше надання Україні запрошення до вступу в НАТО.

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«Я не знаю, чи відбудеться це на саміті НАТО в липні, — сказав Расмуссен. — Але я хотів би аргументовано заперечити тезі, що неможливо ініціювати процес вступу, поки в Україні триває війна. Тоді путіну просто треба продовжувати війну нескінченно, щоб не допустити, щоб Україна стала членом НАТО. Ми повинні розірвати це замкнене коло».

Расмуссен у минулому був прем'єр-міністром Данії, а зараз є співголовою Міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку журналіста про військових НАТО в Україні: «Для Макрона нинішня ініціатива — це заявка на лідерство в Європі».

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