Принц Вільям замінить короля Чарльза у важливій справі

Наразі в публічний королівський графік неодноразово вносяться зміни. Однією з причин цього є те, що Кейт відновлюється після операції на черевній порожнині принаймні до Великодня. Однак наступна погана новина надійшла від короля Чарльза. Букінгемський палац оприлюднив інформацію про те, що 75-річний монарх хворий на рак. Щоправда, форма раку не розголошується. У всякому разі, не сказано, що це рак простати.

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Король проходить лікування. Як повідомили в палаці, медики порадили йому не відвідувати жодних публічних зустрічей протягом цього часу. Хоча, підкреслюється, що він продовжуватиме займатися державними справами.

Шанувальники Чарльза наразі дуже стурбовані. Адже іншим членам королівської сім'ї тепер доведеться виконувати його обов'язки.

Як повідомляє Daily Mail, у День Співдружності, який відзначається 11 березня, король Чарльз через стан здоров'я не буде присутній на службі у Вестмінстерському абатстві. Замість нього службу очолить спадкоємець престолу Вільям. Камілла буде поруч з ним, щоб підтримати у такій відповідальній справі.

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Цей день знаменує особливу подію — об'єднання 56 країн Співдружності. Очікується, що на службі будуть присутні й інші члени королівської родини, такі як принцеса Анна та принц Едвард.

Однак присутнім не доведеться повністю обійтися без Чарльза. Британська газета повідомила, що буде заздалегідь записане відеозвернення короля, глави Співдружності. Темою щорічної церемонії стане «Стійкість». Як повідомляється, відеозвернення буде зосереджене на історіях екологічної стійкості та морської сталості.

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Нагадаємо, принц Вільям нещодавно скасував офіційну зустріч через «особисті справи». Тепер він повернеться до роботи заради Чарльза. Каміллу також можна буде побачити на іншому заході відразу після служби у Вестмінстерському абатстві. 76-річна жінка буде присутня на щорічному прийомі з нагоди Дня Співдружності в Мальборо-хаусі в Лондоні.

За інформацією The Sun, останні кілька тижнів були особливо напруженими для королеви, оскільки Кейт і Чарльз поки не можуть брати участь у заходах через лікування. Однак палац вже оголосив дату, коли принцеса Кейт повернеться до виконання своїх обов'язків.

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